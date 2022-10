Per tutti gli amanti della DC ed i collezionisti di Funko Pop, Amazon ha messo in sconto tramite le sue offerte un bellissimo pezzo. Stiamo parlando del Funko Pop ufficiale di Batman, tratto dal nuovo film The Batman appunto, che adesso potrete acquistare a 11,99€, invece dei soliti 15,00€, un bel risparmio del 20%.

Questo nuovo Funko Pop raffigura Bruce Wayne con il costume tratto dal nuovo film The Batman, quello con Robert Pattinson, in posa mentre sta mirando con una sua arma nascosta nel polsino. Messe in rilievo inoltre anche le varie cucitura della maschera, peculiari di questa nuova versione del vigilante mascherato, e che rendono il feeling molto più accurato.

Come ogni Funko Pop di dimensioni medie, anche questo di Batman misura 9 cm. Nonostante ne sia uscita già un’altra di figure dedicate al famoso pipistrello che combatte il crimine a Gotham, probabilmente potrete concordare con noi che questa risulti più accattivante, vista la posa da combattimento e l’idea di movimento che crea.

Insomma, non è di certo un pezzo che potete farvi scappare, considerando soprattutto che non sapremo se e quando Amazon tirerà fuori di nuovo un’offerta come questa.