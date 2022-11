Con quest’offerta pazzesca di Amazon ti porti a casa un gioco bellissimo che farà morire dalle risate tutti quanti. Approfitta di questo sconto del 49% e metti nel tuo carrello Twister a soli 11,69 euro, anziché 22,99 euro.

Invece che stare seduti intorno a un tavolo o davanti alla TV, attorcigliati sul tappetino colorato e divertiti in modo creativo. A ogni turno gli intrecci si faranno sempre più frequenti e divertenti finché prima o poi uno cadrà per terra. In questa confezione troverai un tappetino morbido e una ruota colorata con una freccia. È possibile giocare da un minimo di due giocatori.

Se eri alla ricerca di un gioco particolare e divertente, un po’ diverso dal solito, allora questa è l’offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e acquista il bellissimo Twister a soli 11,69 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon prime.

Divertiti in modo creativo con il mitico Twister

Sicuramente ciò che contraddistingue questo gioco e la sua mobilità. Infatti, mentre per i soliti giochi in scatola bisogna stare seduti intorno a un tavolo, con questo è totalmente l’opposto. Per giocare bisogna stendere il tappetino su una superficie piana con i cerchi colorati rivolti verso l’alto e quindi salirci sopra. A questo punto si gira la freccia della ruota colorata che indicherà un colore e una parte del corpo da usare. Ora tutti i concorrenti dovranno il più rapidamente possibile muovere quella parte del corpo sul cerchio colorato posto sul tappeto.

Le risate a crepapelle non mancheranno, mentre via via i turni passano e gli intrecci si fanno sempre più divertenti. Un modo unico e simpatico per passare una serata diversa. Sicuramente il regalo giusto per i più piccoli ma non solo.

Non lasciare che questa offerta ti sfugga, il prezzo potrebbe salire da un momento all’altro. Per cui ora vai su Amazon e metti nel tuo carrello Twister a soli 11,69 euro, invece che 22,99 euro.