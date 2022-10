Forse non ne hai mai sentito parlare, ma esistono delle Escape Room da tavolo. Sono pazzesche, ti fanno divertire e non smetterai mai di collezionarle. Ne ho uno scaffale pieno e tra le migliori c’è proprio questa di Unlock! che ti fa scoprire un mondo nuovo e che fino ad ora hai ignorato.

Nella confezione hai tutto quello che ti serve, in più ti è richiesto uno smartphone perché alcune carte sono interattive. Ma quello lo hai senza ombra di dubbi. Approfitta all’istante del ribasso in corso su Amazon e porta a casa questa avventura firmata Unlock! a soli €29,98. Non te ne potrai pentire.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono completamente gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano se possiede un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Una Escape Room da tavolo, ti divertirai come non mai

ovviamente andare in una vera e propria Escape Room è una esperienza totalmente diversa, ma se nella tua città non ce ne sono e voi Comunque divertirti a casa stai tranquillo che potrei farlo soprattutto con questo set che ti sta suggerendo.

Contenente 3 avventure totalmente diverse, quest gioco da tavolo ti farà emergere nel mondo di Sherlock Holmes, Alice nel paese delle meraviglie e in un’avventura intergalattica. Come ti anticipavo, avrai bisogno del tuo smartphone perché alcune carte saranno interattive e infatti, senza farti spoiler, ti faccio sapere che vedrai proprio e veri movimenti nascere sotto i tuoi occhi.

Ci vuole un po’ di ingegno per arrivare alla fine, non ti preoccupare se non rispetterai le tempistiche indicate Anche perché Gli enigmi non sono semplice come potrebbero sembrare.

Tuttavia, rimarrai strabiliato da questo tipo di gioco da tavolo che potrai fare con tutti i tuoi amici o con tutta la tua famiglia. Visto l’arrivo di Halloween, non hai il momento migliore e non questo di buttarti nella mischia.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente la tua Escape Room da tavola firmata Unlock! La puoi trovare su Amazon a soli €29,98 grazie a ribasso in corso quindi non sprecare la tua occasione. Come ti ho detto, le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.