Si sta avvicinando ormai il Natale, periodo pieno di gioia, affetto e condivisione dei regali. E come sempre risulta difficile e dispendioso di tempo dover pensare a cosa poter donare a tutte le persone a noi care. Amazon però stavolta ci viene incontro, dedicando un’intera sezione del suo shop a quanti più set Lego dedicati ai bambini acquistabili possibile.

Se amate i mattoncini di origine danese questo sarà per voi il paradiso. Potrete trovare infatti vari set City, per ricreare piccole realtà cittadine, oppure quelli di Super Mario, con cui rivivrete le avventure dell’idraulico e dei suoi amici. O ancora potreste scoprire i set Dots, per formare delle vere e proprie creazioni utilizzabili nella vita di tutti i giorni.

Insomma, che vogliate fare un regalo a qualcuno, o che vogliate ampliare la vostra collezione, non rimarrete di certo delusi da questa nuova sezione speciale dedicata di Amazon. Adesso vi vogliamo mostrare i set Lego che ci hanno colpito di più e a cui vi consigliamo di dare un’occhiata.

Set Lego City Stuntz

Partiamo con un prodotto pensato per i più spericolati e per gli amanti del brivido. Questo set ripropone una competizione acrobatica tra due stuntman in sella alle loro moto pronti per saltare all’interno di un pericolosissimo cerchio di fuoco. Vi lasciamo qui il link per acquistarlo se foste interessati.

Set Lego Super Mario Castello di Peach

Spostandoci invece sulla serie di Super Mario, non possiamo non nominare l’espansione del Castello di Peach (che oltretutto potrete trovare con un bellissimo 41% di sconto sul prezzo originale). Questa bellissima ricostruzione del castello della principessa include non solo Peach e Toadette, ma anche Bowser e Ludwig Van Koopa, uno dei Bowserotti. Potrete trovarlo a questo link.

Set Lego Super Mario Casa di Mario e Yoshi

Se invece voleste sempre un prodotto della serie di Super Mario, ma vorreste spendere decisamente meno, vi consigliamo la Casa di Mario e Yoshi. Questo piccolo set è composto di una piccola casetta, una bella amaca dove riposarsi, e le mini figure di Yoshi e di un Koopa che passava lì intorno. Anche di questo vi lasciamo qui il link.

Set Lego Dots Banana Portapenne

Spostiamoci ora sulla serie Dots invece. Tra questi il primo che vi consigliamo è sicuramente questo portapenne a forma di una simpatica buccia di banana. Oltre ad essere molto colorato e utile, questo piccolo set è anche tra i più economici, perfetto sia per i più piccoli che non. Potrete acquistarlo a questo link.

Set Lego Dots Bacheca Messaggi

Rimanendo sui set Dots, vi consigliamo questo bellissimo prodotto. Si tratta di una grande bacheca che potrete appendere e personalizzare con disegni e messaggi di ogni tipo ogni giorno. Un regalo adatto a tutti i creativi e a coloro a cui piace esprimersi in modi sempre particolari. Vi lasciamo di seguito anche il link di questo set.