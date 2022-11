Se siete amanti dell’uomo pipistrello più famoso del mondo dei fumetti, e siete fan sfegatati dei mattoncini Lego, non potrete non adorare questo crossover in offerta. Amazon ha infatti messo in sconto il set di Lego Technic dedicato alla batmobile di Batman, che ora potrete acquistare a 69,99€, andando a risparmiare ben il 30% sul prezzo iniziale del prodotto.

Questo modellino è ispirato all’auto utilizzata dal supereroe della DC nel suo ultimo film uscito quest’anno al cinema, The Batman, e riproduce fedelmente ogni suo più piccolo dettaglio. Avrete davvero tante chicche da scoprire in questa fantastica riproduzione, dotata inoltre di 2 mattoncini luminosi e di un motore a 8 cilindri con pistoni mobili e fiamma rotante.

I set di Lego Technic sono sempre stati famosi per le loro piccole particolarità estetiche e l’attenzione al dettaglio, e questo modello della batmobile non fa eccezione. Infatti è dotato di sterzo sulle ruote anteriori funzionante, del differenziale sulle ruote posteriori e di portiere e cofano apribili.

Se siete degli accaniti collezionisti, degli amanti del vigilante notturno di Gotham City, o se ancora non sapete cosa regalare per Natale ai vostri amici o parenti, non potrete di certo farvi scappare quest’occasione.