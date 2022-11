Vuoi goderti un maxischermo senza però dover spendere troppo e magari poterlo portare sempre con te? La risposta giusta per te allora è questo Mini Proiettore HD di AKIYO.

Acquistalo adesso su Amazon a soli 56,54€ con un risparmio di oltre €10 grazie allo sconto del 19% che trovi al momento sulla pagina del prodotto. Non farti scappare questa offerta e completa il prima possibile il check-out per riceverlo subito a casa.

Con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai godere di una spedizione veloce e gratuita su tutto il territorio italiano.

Un mini proiettore per un maxi schermo in casa

Dì la verità, non avevi mai pensato che un dispositivo del genere potesse fare al caso tuo e invece adesso non vedi l’ora di acquistare il tuo Mini Proiettore, così piccolo e super compatto da essere perfetto anche per essere portato a casa degli amici.

In base alla distanza e dal suo posizionamento potrai variare la dimensione della proiezione da 30 pollici ad uno straordinario 180 pollici, in modo da poterti godere un maxischermo tutte le volte che vorrai. Naturalmente questo modello è consigliato per un uso domestico dal momento che ha bisogno di un’alimentazione tramite presa per poter funzionare.

Collega il tuo Fire Stick, il tuo smartphone o il tuo hard disk a questo proiettore per guardare tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti senza dover rinunciare ai tuoi servizi streaming del cuore. Se invece vuoi goderti il tuo gioco preferito collega tramite cavo HDMI, già incluso, la tua console o il tuo computer ed il gioco è fatto. La sua potenza da 5000 Lumen ti garantirà un’immagine sempre nitida e perfetta con un incredibile rapporto di contrasto 3000:1.

Non farti scappare questa occasione e acquista subito il tuo Mini Proiettore HD di AKIYO a soli 56,54€ grazie all’offerta in corso del 19% di sconto. Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.