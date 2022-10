Ennesimo episodio di molestie a scuola quello subito da una ragazzina di Pistoia nel luogo nel quale avrebbe dovuto essere più al sicuro. Ma così non è stato, e la studentessa, in lacrime, ha raccontato di come il suo professore l’abbia palpeggiata all’uscita dalla classe. I fatti risalgono al 22 aprile 2021, ma se ne riparla in questi giorni per via del processo attualmente in atto. Procedimento nell’ambito del quale la studentessa ha dovuto ripercorrere quei momenti per raccontarli in aula.

Pistoia, ragazzina palpeggiata da professore in bagno

La ragazza ha dichiarato che, a seguito di un compito in classe, il suo professore l’avrebbe salutata sulla porta chiedendole come fosse andata la sua prova. E proponendosi, disponibile come era sempre stato, di darle delle ripetizioni qualora le fossero dovute servire. Facendo questo, tuttavia, le avrebbe toccato il seno. La ragazzina, turbata, si sarebbe quindi diretta in bagno seguita fin qui dall’uomo. All’epoca dei fatti i bagni erano condivisi per via del Covid.

Da qui il professore l’avrebbe spinta ad entrare in una sorta di spogliatoio accanto alla palestra dell’istituto. Ed avrebbe nuovamente tentato un approccio sessuale. Dal quale la ragazzina sarebbe riuscita a divincolarsi. Chiamati i genitori su suggerimento di una professoressa, il padre e la madre della ragazza erano giunti sul posto e, con la docente, erano andati a parlare con la dirigente. Avevano quindi denunciato l’insegnante facendo scattare le indagini della Squadra Mobile della questura.

In corso il processo per violenza sessuale

A seguito della denuncia, il professore accusato si trova oggi ad affrontare un processo con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, che all’epoca dei fatti insegnava presso un liceo di Pistoia e che si è sempre dichiarato innocente, è difeso dall’avvocato Andrea Mitresi. La scorsa settimana la studentessa, rappresentata invece dall’avvocato Gian Luca Lomi, si è ritrovata davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet per testimoniare su quanto le sia accaduto nel mese di aprile 2021.

Non solo, ad essere stato sentito è stato anche un agente della Polizia giudiziaria, che ha confermato lo schizzo planimetrico dei locali dove sarebbero avvenuti i fatti. Gli altri studenti sentiti in merito, in particolare interrogati sull’atteggiamento del professore a scuola, l’hanno descritto come scherzoso ed informale. Il processo riprenderà il prossimo 12 gennaio.

