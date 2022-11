Siete alla ricerca di un nuovo schermo per la vostra postazione PC e vorreste trovarne uno di ultima generazione? Allora per voi oggi Amazon ha messo in sconto con le sue offerte il MateView GT, un monitor da gaming curvo targato Huawei, che ora potrete acquistare a 271,99€. Un bel risparmio considerando che il prezzo iniziale era di 399,99€.

Grazie alla sua curvatura, e alla grandezza di 27 pollici, questo schermo vi permetterà di immergervi completamente non solo in qualsiasi videogioco starete giocando, ma anche in ogni spettacolo che guarderete. Anche vedere film e serie tv acquisterà tutto un nuovo sapore con questo monitor.

Grazie al display con risoluzione 2K, questo monitor curvo di Huawei MateView GT rende vive le immagini proprio davanti a te. Inoltre, grazie a una latenza bassissima e a una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, il flusso visivo è continuo e fluido.

Inoltre potrete restare al PC a lungo senza affaticare gli occhi grazie alla bassa emissione di luce blu e all’anti-sfarfallio certificato. I vostri occhi potranno ammirare lo splendore del display, ma restando allo stesso tempo al sicuro.