Amazon ha messo a sconto con le su Offerte Esclusive Prime un bel gioco da tavolo davvero interessante. Stiamo parlando del buon caro vecchio Monopoly, in una versione rivisitata però, infatti è basata sulla famosa serie tv Breaking Bad. Oggi lo potrete acquistare su Amazon a 28,78€, invece di 39,99€, un buon risparmio del 28%.

La struttura del Monopoly oramai la conosciamo tutti: tira i dadi per avanzare lungo le caselle, evita gli imprevisti, compra terreni, costruiscici sopra prima case e poi alberghi, ed infine riscuoti le tasse dagli altri giocatori ogni volta che passeranno sopra le vostre proprietà. Quante amicizie sono finite per una partita a questo gioco!

Ovviamente in questo caso ogni casella e elemento del gioco sarà a tema Breaking Bad. Potrete divertirvi a trovare via via i vari riferimenti ai personaggi della serie, luoghi che hanno visitato, elementi ed oggetti che hanno usato per riuscire nei loro intenti criminali e non finire in prigione.

Insomma, se siete degli amanti dei vecchi giochi da tavolo, e siete fan della serie, non potrete di certo farvi scappare questo Monopoly versione Breaking Bad.