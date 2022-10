Nonna aggredisce maestra a scuola: il fatto

Qualche giorno fa una nonna ha aggredito una maestra a scuola. Il fatto è successo a Scampia a Napoli. Il padre di un bambino si è recato nell’istituto per far uscire in anticipo il figlio, tuttavia l’insegnante in questione si è rifiutata di firmare il modulo scolastico previsto. A quel punto è entrata a scuola anche la nonna del piccolo che prima ha iniziato ad insultare la docente, poi l’ha minacciata e strattonata fino a farla cadere a terra.

Nonna aggredisce maestra a scuola: cos’è successo

Subito i presenti nell’istituto scolastico di via Fratelli Cervi a Scampia hanno chiamato la polizia, ma la donna di cinquant’anni non si è fermata. Per questo motivo gli agenti l’hanno denunciata per minacce a pubblico ufficiale e lesioni personali. In realtà c’è chi non si è stupito di quanto accaduto, visto che Scampia è uno dei luoghi più famosi della città che però ha la fama della malavita, del degrado e della criminalità. Fortunatamente però sono in ballo alcune iniziative per la riqualifica del quartiere

Università di Scampia: tutti gli aggiornamenti

Sono finiti i lavori del Complesso Scampia e quindi sono iniziati i primi corsi della Facoltà di Professioni Sanitarie. Si tratta della sede che fa parte dell’università Federico II di Napoli e ci sono voluti ben 15 anni prima di vedere ultimato il progetto pensato dall’architetto Vittorio Gregotti. Ha commentato il rettore dell’università Mario Lorito: “È un segnale importante, non solo per Napoli, ma per tutto il Paese. Legando il nome di Scampia non più a Gomorra, ma all’università Federico II, dimostreremo che si può cambiare la reputazione di un quartiere e imprimere così una svolta positiva a un intero territorio“. Ricordiamo che negli ultimi anni si sono messe in moto molti progetti che hanno l’obiettivo di riqualificare il territorio. Molte proposte e molti progetti vengono dall’istruzione pubblica, la quale spesso non si limita a formare gli adolescenti, ma si occupa anche di toglierli dalla strada dando loro delle prospettive per il futuro con delle possibilità a livello lavorativo e a livello personale che in passato non potevano nemmeno immaginare.

