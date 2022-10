Se siete ragazzi a cui piace pensare fuori dagli schemi e distinguersi dalla massa, dovete acquistare uno smartphone che lo siano altrettanto in questo panorama di dispositivi ormai tutti uguali (la maggior parte per lo meno). Nothing è un’azienda che come a voi, piace pensare fuori dagli schemi e rompere gli standard. Il Phone 1 è il loro primo cellullare ed ha un design che lo rende riconoscibile ovunque vada. Questo è un medio gamma delle discrete prestazioni, ma dal design da urlo. Oggi è finalmente in offerta su Amazon a soli 476,00 €, è davvero difficile trovare questo dispositivo scontato.

Nothing Phone 1: pensare fuori dagli schemi

Il Nothing Phone 1 ha la scocca interamente trasparente che vi consente di guardare l’interno dello smartphone, ma non solo. Questo dispositivo è dotato di luci LED che si illuminano in diverse situazioni di utilizzo, andando a creare dei veri e propri giochi di luce che lasceranno tutti a bocca aperta. Il vetro Gorilla dual-side gli conferisce molta robustezza, in modo tale che voi possiate stare più tranquilli anche quando lo buttate velocemente nello zaino dell’università.

Dotato di un bellissimo display OLED con refresh rate a 120 Hz, ogni tonalità è completamente fedele alla realtà. In effetti anche per quanto riguarda il comparto fotografico, questo smartphone è in grado di scattare immagini bellissime con colori molto simili a quelli naturali. Una caratteristica che è molto rara sui dispositivi Android. Inoltre potete registrare dei video fluidi con risoluzione massima in 4K, anche essi dotati di una pasta dell’immagine nettamente superiore alla concorrenza.

Non fatevi scappare per nessun motivo al mondo questa promozione su Amazon, è davvero raro trovare questo device in sconto e oggi lo potete acquistare a soli 476,00 €. Con questa offerta potete acquistare il modello da 256 GB ad un prezzo inferiore di quello da 128 G.