Nuovo test di Medicina: i numeri

Lo scorso 3 aprile è scaduto il termine per accedere alle iscrizioni per il test di Medicina per l’anno accademico 2023 – 2024. Secondo i dati sono 79.356 gli iscritti alle prove nazionali di ammissione ai percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, oltre a Medicina veterinaria in lingua italiana. Nello specifico sulla cifra totale degli iscritti, le donne sono circa il 70 per cento (55.441) rispetto al 30 per cento degli uomini (23.915). Per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria gli iscritti in totale sono 72.450. Gli studenti candidati dell’ultimo anno delle secondarie sono 27.625. Mentre 16.192 sono gli allievi del quarto anno. Sono invece 28.633 (il 36 per cento del totale) gli aspiranti medici già in possesso di un diploma di scuola o di un titolo di laurea o iscritti ad altri percorsi di studio. E ancora gli iscritti totali per Medicina veterinaria sono 6.906: nel dettaglio 2.684 e 935 sono rispettivamente gli iscritti al quinto e quarto anno delle secondarie e 3.287 i ragazzi già diplomati o iscritti ad altri percorsi o già con una laurea. Ma cosa cambia quest’anno con il test?

Nuovo test di Medicina: come cambia

Per la prima volta in assoluto le selezioni degli studenti di Medicina avverranno a seguito del superamento della prova d’esame TOLC (Test OnLine CISIA). Un test che può essere ripetuto più volte, aperto alle studentesse e agli studenti iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. La prima finestra di prove sarà aperta dal 13 al 22 aprile 2023. La seconda sarà poi tra il 15 e il 25 luglio. La domanda di inserimento nella relativa graduatoria deve essere poi compilata esclusivamente online nella piattaforma creata da Cineca dal 31 luglio 2023 e fino al 24 agosto 2023, alle ore 15:00. L’allievo deve indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui vuole concorrere con il punteggio più alto del Tolc. Queste preferenze sono irrevocabili e non integrabili dopo le ore 15:00 del 24 agosto 2023. La pubblicazione della graduatoria nazionale sarà il 5 settembre 2023, in anticipo rispetto agli anni scorsi.

Nuovo test di Medicina: i posti a disposizione

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato a febbraio i decreti che definiscono i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi. Nello specifico per Medicina e Chirurgia sono 14.787 i posti al momento previsti dal decreto numero 76 del 10 febbraio 2023. Di questi 576 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE che vivono all’estero. Sono in tutto, invece, 1.384 i posti provvisoriamente disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria, di cui 95 riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. Infine sono 1.082 i posti per Medicina veterinaria e 59 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero.

