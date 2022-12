Se stai cercando un prodotto top di gamma che scatti splendide foto e offra prestazioni fulminee in qualsiasi caso d’uso, non devi spendere una fortuna. Concentrati solo sui flagship di un anno fa e trova ottime soluzioni a prezzi interessanti. Questo è il caso che vi raccontiamo oggi. OnePlus 9 è scontato del 20% su Amazon e puoi acquistarlo a soli € 640,21. Ora troverai le sue fantastiche specifiche tecniche ad un prezzo irrisorio.

OnePlus 9: il flagship chic per non passare inosservati all’università

OnePlus è noto da anni per l’eccezionale efficienza dei suoi dispositivi. Gli smartphone dell’azienda sono sempre fluidi e veloci. OnePlus 9 viene fornito con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ma le sue migliori prestazioni sono ovviamente grazie alla skin OxygenOS, che è uno dei migliori software ottimizzati in campo Android ed è molto leggera e fluida. Altra ciliegina sulla torta è l’ambito fotografico dove OnePlus 9 collabora con il noto brand di fotografia Hasselblad. Questo smartphone ti regalerà foto straordinarie in qualsiasi condizione di illuminazione e, d’altra parte, i tuoi selfie saranno l’invidia di tutti i tuoi compagni di classe del college. Grazie a lui puoi scattare foto bellissime da pubblicare sui tuoi principali canali social.

Insomma, OnePlus 9, al prezzo di soli 640,21 €, è un affare imperdibile. Affrettati prima che l’ultimo articolo a questo prezzo si esaurisca. Grandi sconti del 20% come questo non accadono tutti i giorni. Infine, ti ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, se sei iscritto al programma Amazon Prime, puoi pagare a rate con interessi zero e la spedizione è inclusa nel prezzo. Non dimenticare, hai 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per decidere se restituire l’articolo, ma noi siamo sicuri che se deciderai di acquistarlo, non te ne pentirai assolutamente di aver fatto.