Polaroid Hi-Print è una stampante fotografica compatta, quindi puoi portarla con te ovunque tu vada. Che tu sia un fotografo professionista o amatoriale, grazie a lei puoi stampare le tue foto preferite in pochissimo tempo. Polaroid è una delle aziende leader nella fotografia istantanea, e oggi questo fantastico dispositivo è in vendita su Amazon con uno sconto del 15%, e puoi acquistarla effettivamente a soli 84,90 €. Questa mini stampante fotografica potrebbe essere il regalo perfetto. Lo stock è limitato, affrettati ad approfittare di questa offerta.

Polaroid Hi-Print: sarà indispensabile per le feste natalizie

Seleziona le foto, stampa e incolla: è così facile con Polaroid Hi-Print. Personalizza e stampa immagini dal tuo smartphone con stampe formato biglietto da visita 2×3 di alta qualità che puoi attaccare ovunque o regalare ai tuoi cari.

Polaroid Hi-Print utilizza l’innovativa tecnologia della cartuccia a sublimazione per produrre stampe vivaci e di alta qualità in meno di 50 secondi.

Connettiti facilmente tramite Bluetooth all’app mobile Polaroid Hi-Print per iOS e Android per creare vivaci stampe personalizzate. Inoltre, collegandosi a questa app mobile, puoi modificare e personalizzare i contenuti delle tue foto con cornici, filtri, testo ed emoji per il tuo tocco personale unico. Alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio, la Polaroid Hi-Print è abbastanza piccola da poter essere trasportata e stampata ovunque e sta nel palmo della tua mano. e le cartucce di carta fotografica Polaroid Hi-Print devono essere acquistate separatamente.

Non perdere questa rara opportunità di fare il regalo di Natale perfetto ai tuoi cari. La Polaroid Hi-Print è scontata a soli 84,90 € su Amazon e puoi acquistare una delle migliori stampanti fotografiche portatili disponibili con questa offerta. Ricorda che grazie alla politica di resi Amazon hai 30 giorni per decidere se effettuare il reso del prodotto che hai acquistato.