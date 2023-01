Professori del Nord Italia devono guadagnare di più: le parole di Valditara

Qualche giorno fa il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto una proposta bizzarra sulla piattaforma di dialogo promossa da PwC e gruppo Gedi “Italia 2023: persone, lavoro, impresa”: stipendi più alti per i docenti del Nord Italia rispetto al Sud Italia, visto che il costo della vita è nettamente diverso. Parole che hanno subito scatenato il caos e infatti ora c’è chi lo accusa di voler creare un sistema di istruzione di serie A ed uno di serie B. “Bisogna trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola, per finanziare l’istruzione, oltre allo sforzo del governo – ha dichiarato il ministro – Per evitare il rischio di trovare molte aziende disposte a finanziare gli istituti solo in alcuni territori, creando disparità insanabili per la scuola pubblica la soluzione potrebbe essere la creazione di un fondo perequativo centralizzato e ministeriale che ci consenta, con i fondi attratti per un liceo di Brescia, di finanziarne anche uno a Palermo o un istituto professionale a Caserta. Chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più. Gli insegnanti devono essere in numero sufficiente, avere una preparazione adeguata e garantire la continuità educativa. Lanceremo un importante reclutamento. Abbiamo già incontrato i sindacati. È questione di settimane“.

Professori del Nord Italia devono guadagnare di più: chi è a favore

“Aumentare gli stipendi al personale scolastico che vive al nord è una misura abbastanza sensata – ha detto all’Ansa Mario Rusconi, a capo dei presidi di Anp di Roma – Bisogna vedere le condizioni in cui il privato entra, ma le scuole hanno bisogno di fondi, le risorse a disposizione degli enti locali non sono molte. E le scuole dovrebbero avere lo statuto di Fondazioni per avere celerità nello svolgimento dei lavori e risparmio nei costi”.

Professori del Nord Italia devono guadagnare di più: chi è contro

“Dobbiamo aumentare di un terzo gli stipendi del personale scolastico perché sono davvero bassi. La battuta del Ministro è davvero sgangherata. A Milano il costo della vita è più alto, ma cambia già da provincia a provincia, quindi chi lo calcola? Va bene che il costo della vita sia alto, ma la ricchezza che c’è al Nord non c’è al Sud, quindi è diverso il reddito. In una famiglia del Nord magari lavorano quattro persone e in una famiglia del Sud una“, ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio di domenica 29 gennaio. Parole appoggiate dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha aggiunto che in questo modo si renderebbe il Sud Italia un deserto.