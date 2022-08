Tornano a scuola professori, personale amministrativo e Ata che, non avendo fatto il vaccino contro il Covid, erano stati di fatto sospesi dalle loro attività. Ma adesso, con la scadenza delle “disposizioni emergenziali” per la pandemia di Covid-19 prevista il prossimo 31 agosto, potranno fare rientro al loro posto di lavoro. Sempre se la situazione contagi non dovesse inasprirsi, ed allora potrebbero essere nuovamente costretti a tornare a casa Ciò è stato predisposto da una nota inviata dal ministero dell’Istruzione a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado.

Professori e personale scolastico no vax tornano a scuola

A quanto riportato nel suddetto documento che reca la data del 19 agosto, dal primo settembre potranno fare rientro a scuola. Inizialmente osteggiati per la loro scelta, in un momento tanto delicato come quello della pandemia è stato, si era ritenuto giusto allontanarli. Ma ora che la situazione emergenziale, se non finita, si è quantomeno normalizzata, anche chi a suo tempo non ha aderito alla campagna vaccinale potrà rientrare ad insegnare – o a lavorare – dal 1 settembre 2022. La sola categoria che ha l’obbligo di vaccinazione, ad oggi, è rimasta quella sanitaria, e include oltre i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari.

Le nuove regole a scuola

Le disposizioni emergenziali cesseranno di essere valide il 31 agosto 2022 e, di conseguenza, tale giorno cadrà anche il divieto per chi non sia vaccinato contro il Covid, di poter svolgere la propria mansione lavorativa. Tuttavia, non si tratta di un rientro che non possa essere revocato. C’è da ricordare come l’art. 3 del decreto-legge n. 24/2022 prevede che, fino al 31 dicembre 2022 il ministro della Salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, possa “adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.

Se dal primo settembre decade l’obbligo di vaccinazione per gli insegnanti, tale imposizione rimane valida, come abbiamo visto, per i sanitari. Anche se, ricordiamolo, l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione è terminato il 30 aprile 2022. Tra le disposizioni del Ministero della salute per il prossimo anno scolastico, rientra anche la fine dell’obbligo di indossare le mascherine FFP2. Queste rimarranno necessarie solo nel caso in cui si sia in presenza di soggetti fragili più a rischio in caso di contagio.

