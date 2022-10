Amazon ha deciso di fare un regalo a tutti i gamer per smartphone e mettere in sconto il Razer Kishi per Android, un controller per telefono con il quale potrete giocare al meglio a qualunque titolo in qualunque momento e in totale comodità. Questo dispositivo è una vera chicca per gli intenditori, e può essere acquistato a 45,99€.

Questo controller vi permetterà di avere una migliore presa sul vostro telefono, evitando quindi che vi scivoli di mano durante le vostre sessioni di gaming, oppure che partite continue e prolungate vi procurino dolori ai polsi e alle articolazioni. Grazie infatti alla sua forma, il Razer Kishi riesce non solo ad essere comodo e con molti tasti a disposizione, ma anche incredibilmente ergonomico.

Come accennato prima, questo controller ha una moltitudine di tasti che vi potranno essere utili in qualunque situazione e gioco affronterete: con le due levette analogiche non avrete problemi a gestire i giochi in terza persona, grazie al d-pad invece potrete essere super veloci e precisi, inoltre con i quattro tasti anteriori (più quelli posteriori) non avrete problemi neanche con le combo più complesse.

L’unica pecca è che questa Offerta Esclusiva Prime non è dedicata ai possessori di Apple, infatti questo Razer Kishi in particolare è unicamente studiato per smartphone Android, ma chiunque ne possieda uno sarà super contento di acquistare uno di questi controller.