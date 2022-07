Rosalba ha mantenuto la promessa fatta al marito poco prima di salutarlo per sempre. A 71 anni si è seduta davanti alla commissione ed ha sostenuto l‘esame di maturità da privatista. Una gran bella soddisfazione, ma ancora di più la consapevolezza di aver tenuto fede ad una promessa importante, fatta al marito morto di Covid nel 2020.

La donna, una pensionata di 71 anni, si dice soddisfatta anche del risultato: a separarla dal punteggio ottenuto dalla più brava della classe sono solo 22 punti. L’indirizzo scelto dalla donna è servizi socio sanitari. Con il marito si dedicava al volontariato, e la scelta è stata quasi naturale.

Rosalba si diploma a 71 anni

Si è seduta non senza un minimo di agitazione Rosalba, che a detta dei professori ha sostenuto un buon esame. La stessa al termine dell’esame ha anche chiesto alla commissione se continuare o meno con l’università. Le hanno dato via libera.

La forza probabilmente gliel’ha data il marito. Ricorda con gli occhi lucidi il momento in cui è stato trasportato in ospedale con la bombola di ossigeno. Si è subito resa conto che qualcosa stava cambiando per sempre. Ed è così che, dopo un momento di iniziale sconforto, per non lasciarsi prendere dallo sconforto si è fatta forza ed ha deciso di mettersi in gioco. Rimettendosi a studiare dopo ben 52 anni, e scoprendo anche delle risorse che non pensava di possedere più.

L’accoglienza dei compagni di scuola

Rosalba ha trovato un’accoglienza benevola da parte dei suoi compagni di classe, la V C. Ragazzi dell’età dei suoi pro-nipoti che l’hanno messa a proprio agio. Così come anche i professori, del resto. Il suo esame si è concentrato sulla riforma del servizio socio-sanitario, i servizi sociali, il disagio dei minori e degli anziani. Ha avuto modo di collegarsi da qui a Liliana Segre parlando, tra l’altro, dell’Olocausto e dei danni della Guerra, dell’Onu e dell’agenda 2030.

Adesso tra i suoi progetti futuri potrebbe esserci l’università. Del resto, Rosalba ha dimostrato di essere tenace, e di poter raggiungere ambiziosi obiettivi. Si è impegnata tanto e dopo notti insonni e risvegli nel cuore della notte presa da dubbi di ogni tipo, con la foto del marito sul banco e tanta ostinazione ce l’ha fatta. Ha conseguito il suo meritato diploma. Motivata naturalmente da chi le vuole bene, ad iniziare dai suoi figli che hanno sempre creduto in lei.

