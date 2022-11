Amazon non mette in sconto solo i prodotti più costosi e particolare, spesso crea delle piccole offerte anche per quelli più piccoli e che tutti utilizzano quotidianamente. Per esempio oggi vogliamo segnalarvi l’offerta che abbiamo trovato sulla scheda di memoria microSD Amazon Basics, che ora potrete acquistare a 14,99€, andando a risparmiare ben il 23% sul prezzo iniziale.

Questa piccola scheda ha una capacità di memoria di 128 Gb, utilissima per contenere file di ogni tipo come foto, video e documenti vari. Inoltre è adatta ad archiviare anche file di alta qualità, come foto in alta risoluzione, o video in full HD/2K/4K.

Inoltre questa scheda di memoria Amazon Basics è compatibile con praticamente qualsiasi tipo di dispositivo, che essi siano smartphone, tablet, fotocamere, PC o console portatili di qualsiasi di ogni sorta. In più è dotata di adattatore, che vi verrà consegnato nella stessa scatolina, nel caso il vostro dispositivo non abbia un inserto per micro SD.

Infine vi vogliamo far notare anche la certificazione IPX6, che garantisce la resistenza di questo prodotto contro determinati schizzi d’acqua, la resistenza agli urti e alle alte temperature.