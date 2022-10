Gustati sempre un pasto caldo grazie a questo Scaldavivande Elettrico Portatile. Praticamente hai la schiscetta pronta sempre e comunque e non ti limiti a mangiare un pasto freddo in pieno in inverno.

Lo puoi trovare in offerta su Amazon con un risparmio del 25% pagando solamente 29,99€, ma non è finita qui: infatti se cliccherai sull’apposito bottone potrai risparmiare ancora di più con il coupon abilitato.

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire sempre di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia

Addio a pause pranzo a base di piatti freddi con lo Scaldavivande Elettrico, la schischetta che vince

Grazie a questo fantastico prodottino potrai gustarti sempre un pasto o una cena calda ovunque tu sia: in viaggio, al lavoro e perfino in università. Basteranno dai 30 ai 40 minuti per poter scaldare le tue pietanze preferite portate da casa. Questo dispositivo è veramente facile da utilizzare: basterà mettere nel vassoio, rimovibile e in acciaio inox, il tuo pranzo, chiudere lo scaldavivande e attaccarlo alla presa. Ecco fatto, avrai la schiscetta pronta per ogni evenienza.

Naturalmente questo scaldavivande viene venduto con ben due tipi di filo: un filo elettrico per le prese di casa e ufficio, un altro adatto alla presa per la tua macchina. Devi sapere che inoltre è dotato di posate in acciaio inox e che ogni scompartimento è possibile lavarlo comodamente anche in lavastoviglie. Riceverai inoltre anche un piccolo scompartimento extra per portare con te un pezzo del tuo dolce preferito.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista il tuo Scaldavivande Elettrico Portatile di TRAVELISIMO a soli 29,99€ grazie all’offerta del 25% e ricordandoti che potrai risparmiare un ulteriore 1,50€ applicando il coupon del 5% prima d’inserire l’articolo nel tuo carrello. Con Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.