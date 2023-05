Un grave episodio di violenza si è verificato ieri mattina presso l’Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini, situato in via Einaudi, ad Abbiategrasso. Un giovane studente di soli 16 anni ha ferito con un coltello la sua professoressa di 51 anni, causandole diverse ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.20, pochi minuti dopo che gli studenti erano entrati in classe. La professoressa, identificata come Elisabetta Condò, è stata sorpresa dall’aggressione mentre si trovava in aula. Il ragazzo ha estratto un coltello ed ha ferito la docente, provocando una profonda ferita all’avambraccio e una lesione alla testa. Ma cosa lo ha spinto ad un simile gesto?

Studente accoltella la sua professoressa

Il giovane studente, armato di una pistola giocattolo, ha scatenato il panico all’interno della sua aula. Senza ferire nessuno, il ragazzo ha intimato ai suoi compagni di classe di abbandonare l’aula. La situazione è stata prontamente segnalata alle autorità, e sul posto sono intervenuti i carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine, il ragazzo non ha opposto resistenza, sorprendendo tutti lasciando la pistola giocattolo ben visibile sul banco. Nell’ambito del loro intervento, i militari hanno anche rinvenuto un pugnale con una lama di dimensioni approssimativamente pari a 30 centimetri, che è stato immediatamente sequestrato.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, classificato in codice giallo. Tuttavia, dopo i primi accertamenti presso l’ospedale San Carlo di Milano, è stato trasferito al reparto di Neuropsichiatria dell’ospedale San Paolo. Nel frattempo, le autorità competenti stanno procedendo con le indagini e hanno avviato l’ascolto della donna che ha fornito una prima ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso, sembra che la professoressa coinvolta nell’incidente abbia cercato di mettersi al sicuro, trovando rifugio nel bagno della scuola.

La professoressa non è in gravi condizioni

Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite, le condizioni di Elisabetta Condò non sono considerate gravi. La professoressa è stata immediatamente trasferita – anche lei in codice giallo – all’ospedale di Legnano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per curare la ferita all’avambraccio. Secondo la prima prognosi, si prevede un periodo di guarigione di circa 35 giorni.

Cosa ha portato il minorenne – di buona famiglia, come è stato definito – ad un simile gesto è stato poi chiarito. Due anni fa, il ragazzo era stato bocciato in prima superiore, ma era poi migliorato in quanto a voti. Quest’anno, però, rischiava di accumulare un debito in entrambe le materie insegnate dalla professoressa vittima dell’aggressione, italiano e storia. La professoressa aveva messo una nota disciplinare al ragazzo non troppi giorni prima, e ne aveva convocato i genitori a scuola. Questa mattina, l’epilogo: il ragazzo sarebbe stato interrogato per recuperare l’insufficienza, ma evidentemente non era quello che voleva, e questo ne ha scatenato a furia. Inutile dire come la notizia di questa violenta aggressione abbia sconvolto l’intera comunità di Abbiategrasso colpendo i presenti.

