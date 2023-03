Ennesimo caso di violenza a scuola anche se l’episodio in sé, nonostante abbia avuto origine nel contesto scolastico, sia sia materialmente verificato fuori dall’istituto. E’ successo che a Bologna, alla fermata dell’autobus fuori dall’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani di Via Bassanelli, un ragazzo abbia accoltellato un suo compagno ferendolo ad un orecchio. Approfondiamo quanto accaduto.

Ferisce compagno di scuola all’orecchio con un coltello

In base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che i due studenti abbiano avuto un diverbio a scuola. Diverbio dal quale sembrerebbe poi essere scaturita una lite che, a quanto pare, non si sarebbe esaurita all’interno dell’istituto. I due avrebbero continuato a litigare anche dopo essere usciti da scuola, in particolare di fronte alla fermata dell’autobus. Qui i toni si sarebbero fatti sempre più accesi fino a quando, uno dei due ragazzi, avrebbe estratto dalla tasca un coltello che a quanto pare aveva già con sé colpendo l’altro e ferendolo ad un orecchio.

L’aggressione ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza. Il ragazzo ferito è stato quindi trasportato in ospedale in codice di media gravità per la somministrazione delle cure necessarie. Le indagini sono già in corso: gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto procedendo ai dovuti accertamenti e sentendo le testimonianze di chi presente.

Armi a scuola, un fenomeno da combattere

Portare delle armi (un coltello lo è) a scuola è una violazione delle norme di sicurezza oltre che un comportamento pericoloso e inappropriato. E potrebbe valere una denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Come del resto è già avvenuto diverse volte. Non è il primo caso in cui uno studente porta in classe una pistola. E’ di poche settimane fa la notizia riguardante due studenti di Firenze che hanno portato a scuola rispettivamente un coltello ed una pistola scacciacani che sono poi stati denunciati.

O del caso registrato a Parma, che ha visto una 15enne picchiata e minacciata con un coltello da alcuni bulli. Coltello che questi avrebbero usato solo per minacciare la studentessa e che avrebbero poi fatto sparire. Anche alle luce dell’ennesima sparatoria avvenuta in una scuola di Nashville, in Tennessee, per opera di una ragazza di 28 anni che è costata la vita a ben 4 persone, bisognerebbe quanto più possibile sensibilizzare gli studenti promuovendo, a partire dalla stessa scuola, la cultura della pace, della tolleranza e del rispetto reciproco.

Leggi anche: