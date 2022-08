Studenti a Napoli: mezzi pubblici gratuiti

Anche per il prossimo anno scolastico tornano gli abbonamenti gratuiti ai mezzi pubblici per gli studenti campani. La campagna di sottoscrizione, finanziata dalla Regione Campania, permette per il sesto anno scolastico consecutivo l’opportunità per gli studenti campani di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa/scuola/università, usando tutti i mezzi del trasporto pubblico della regione. Le richieste sono aperte da mercoledì 24 agosto attraverso la piattaforma online del Consorzio Unicocampania. Ma come funziona?

Studenti a Napoli: mezzi pubblici gratuiti, come fare domanda

Per richiedere l’abbonamento gratuito a Napoli per i mezzi pubblici per gli studenti basta collegarsi al sito Consorzio Unicocampania e seguire l’iter: a questo punto è necessario scaricare l’applicazione Unico Campania del Consorzio, accedendo con le stesse credenziali dell’account creato nella piattaforma di richiesta. L’abbonamento sarà in formato digitale, da scaricare proprio dall’app. Tra i requisiti troviamo:

residenza in Campania;

età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti;

iscrizione a scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) o università e master;

possesso della certificazione ISEE non superiore a 35mila euro.

La procedura standard per il calcolo della cifra finale dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente è disponibile sul sito dell’INPS e dà modo di accedere ad una DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica già precompilata, con i dati forniti da Agenzia delle Entrate e INPS. Chi non vuole sbagliare può andare in un CAF e far fare tutto a loro: nel giro di qualche giorno l’ISEE sarà disponibile nella vostra pagina personale sul sito dell’INPS (in alternativa può essere ritirato cartaceo presso lo stesso CAF).

Studenti a Napoli: bonus trasporti

Non solo. Secondo il decreto Legge numero 50 dello scorso 17 maggio (il cosiddetto “Decreto Aiuti”), a settembre in tutta Italia sarà disponibile il bonus trasporti del valore pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento annuale o mensile ai mezzi del trasporto pubblico locale su gomma e su ferro e non può superare la somma di 60 euro. L’agevolazione si può utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Non è valido, invece, servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il buono sarà nominativo e non cedibile ad altri. Tra i requisiti troviamo una dichiarazione dei redditi ai fini Irpef non superiore ai 35mila euro per l’anno 2021.

