Amazon oggi ha messo in sconto con le sue offerte un dispositivo che potrebbe tornare molto utile a tutti coloro che hanno una casa grande, o con dei muri particolarmente spessi. Stiamo parlando di un Range Extender per il segnale Wi-Fi del vostro router targato Xiaomi, che ora potrete acquistare a 19,99€, risparmiando un ottimo 33% sul prezzo iniziale di listino.

Questo piccolo (23.2 x 16.5 x 11.5 cm) dispositivo elettronico vi permetterà di portare la vostra connessione in qualunque punto della casa. Vi basterà collegarlo al vostro router per aumentare e migliorare il segnale Wi-Fi. Le doppie bande da 2,5 GHz e 5 GHz infatti raggiungono una velocità combinata fino a 1200 Mbps, eliminando efficacemente tutte le zone morte.

Inoltre questo Wi-Fi range extender è estremamente facile da configurare. Non solo gode di piena compatibilità con qualsiasi router voi abbiate in casa, ma grazie a Mi Home, l’applicazione per smartphone ufficiale di casa Xiaomi, potrete gestire e configurare al meglio il vostro extender.

Infine, la funzione Smartlink vi consente di impostare una connessione in standby al router. In questo modo che se la tua connessione principale fallisce, l’extender si connetterà automaticamente all’altra banda, migliorando la stabilità della rete.