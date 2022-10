Amazon ha messo in vendita scontato per le Offerte Esclusive Prime lo zaino gaming di Predator, una borsa molto utile che vi permetterà di portarvi dietro il vostro notebook e tutto ciò di cui avrete bisogno per lavorare, studiare o giocare in qualunque circostanza. Il tutto può essere acquistato a 20,99€.

Questo zaino ha delle dimensioni davvero interessanti, in grado di portare tranquillamente qualunque notebook da 15,6 pollici (o inferiori), ma che comunque è abbastanza elastico per potervi inserire anche qualcosa di un pochino più grande. Inoltre con il peso di 500 g non vi appesantirà troppo neanche da riporre vuoto in valigia per potervelo portare dietro.

Questo zaino gaming della Predator è inoltre dotato di più tasche, utili per avere vari scompartimenti e non mischiare i vari oggetti. Lo zaino è fatto di poliestere, rendendolo anche resistente all’acqua e ai graffi, in modo da poter essere portato in qualunque viaggio vogliate intraprendere.

Lo zaino gaming di Predator è dotato di un sistema di trasporto confortevole: il design dello schienale in schiuma Airflow offre alla schiena il massimo supporto, mentre invece il design della tracolla a forma di S è adatto a ridurre efficacemente il peso.