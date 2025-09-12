Regolazione TikTok: restrizioni per minori di 15 anni?

La commissione parlamentare francese ha elaborato un rapporto che propone il divieto di accesso a TikTok per i minori di 15 anni, definendo la piattaforma come “fuorilegge” e “multirecidiva”. I legislatori evidenziano come il social network esponga i giovani a contenuti che creano dipendenza attraverso algoritmi progettati per mantenere gli utenti incollati allo schermo.

La proposta normativa nasce dalla preoccupazione per gli effetti sulla salute mentale dei ragazzi, che sviluppano comportamenti compulsivi a causa del flusso continuo di video ad alto impatto emotivo.

Il coprifuoco digitale per adolescenti

La proposta francese introduce un coprifuoco digitale dalle 22:00 alle 8:00 per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, mirato a limitare l’accesso notturno ai social media. Questa misura nasce dalla preoccupazione per gli effetti negativi dell’uso prolungato sui ritmi del sonno e sul rendimento scolastico.

La commissione parlamentare propone inoltre una campagna informativa sui rischi digitali e l’introduzione di un controverso reato di negligenza digitale per i genitori che non supervisionano adeguatamente l’attività online dei figli. L’obiettivo è responsabilizzare le famiglie nella protezione dei minori dall’esposizione a contenuti potenzialmente dannosi e comportamenti compulsivi online.

Il rapporto e le evidenze dell’indagine

L’indagine francese si basa su un lavoro approfondito che ha coinvolto 178 esperti e testimoni, accompagnato da una consultazione pubblica che ha raccolto oltre 30mila risposte. La relatrice Laure Miller ha accusato TikTok di non impegnarsi seriamente nella protezione dei minori, nonostante le dichiarazioni ufficiali dell’azienda.

Il presidente della commissione, Arthur Delaporte, ha sottolineato come “il verdetto è chiaro: la piattaforma espone consapevolmente i nostri figli a contenuti pericolosi e che creano dipendenza”. Il rapporto evidenzia come l’algoritmo di TikTok favorisca comportamenti compulsivi attraverso un flusso continuo di video ad alto impatto emotivo.

Il dibattito europeo sulla regolamentazione dei social

Le raccomandazioni francesi si inseriscono in un contesto europeo più ampio dove cresce l’attenzione verso la regolamentazione delle piattaforme digitali. Diversi governi del continente stanno valutando misure simili per proteggere i minori dagli effetti negativi degli algoritmi che premiano contenuti ad alto impatto emotivo.

In Italia il tema della protezione dei minori online è al centro del dibattito pubblico, con iniziative che puntano a un maggiore coinvolgimento di famiglie e scuole nell’educazione digitale. La tendenza è verso un approccio coordinato che unisca normative più stringenti a campagne di sensibilizzazione.