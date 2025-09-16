Servizio civile universale 2025: oltre 2.000 opportunità in progetti ambientali e agricoli con indennità di 500€ mensili

Il Servizio Civile Universale 2025 presenta un’importante opportunità dedicata ai settori ambientale e agricolo, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani nella tutela del territorio e nella promozione della sostenibilità. L’iniziativa risponde alla crescente sensibilità verso le tematiche ecologiche e offre la possibilità di acquisire competenze pratiche in ambiti strategici per il futuro del Paese.

Il programma prevede un impegno annuale di 12 mesi, con 25 ore settimanali distribuite su 1.145 ore complessive, permettendo ai partecipanti di dedicarsi completamente all’esperienza formativa.

I dettagli dei progetti

Le 2.098 posizioni disponibili si articolano in tre categorie principali: 1.006 posti dedicati ai progetti di servizio civile ambientale, 1.057 posizioni riservate ai progetti agricoli e 35 opportunità all’interno di progetti autofinanziati.

Le attività spaziano dalla cura del territorio rurale e delle aree verdi al supporto diretto alle aziende agricole, includendo interventi di educazione ambientale e iniziative per la tutela della biodiversità. I progetti comprendono anche la promozione della sicurezza alimentare e lo sviluppo di pratiche agricole sostenibili.

Per l’intero periodo di servizio, della durata di 12 mesi, è prevista un’indennità mensile di circa 500 euro.

I requisiti per la partecipazione

Il bando è aperto ai giovani tra i 18 e i 28 anni non compiuti, cittadini italiani, europei o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Una caratteristica importante di questa opportunità è che non sono richiesti titoli di studio specifici: l’esperienza è pensata per offrire possibilità concrete anche a chi parte da zero e vuole avvicinarsi ai settori ambientale e agricolo.

È prevista un’esclusione per chi abbia già svolto il Servizio Civile Universale in precedenza, garantendo così l’accesso a nuovi partecipanti.

La procedura di candidatura

La domanda deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale Domanda On Line (DOL), utilizzando le credenziali SPID di livello 2. Il sistema digitale garantisce una gestione più efficiente delle candidature e permette di monitorare lo stato della propria richiesta.

La scadenza è fissata per le ore 14:00 del 15 ottobre 2025: oltre questo orario non sarà più possibile inviare la candidatura. È importante organizzarsi per tempo, considerando che potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema negli ultimi giorni utili.

I cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti che non possono ottenere lo SPID hanno la possibilità di richiedere credenziali alternative specifiche direttamente al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.