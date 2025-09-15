Emmy 2025: tutti i vincitori dei premi dedicati alla TV

Nella notte tra domenica e lunedì si è svolta a Los Angeles la cerimonia degli Emmy 2025, i più importanti premi americani dedicati alla televisione. La serata ha visto il trionfo di The Pitt come miglior serie drammatica, con Noah Wyle premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo nella serie che racconta le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh.
Sul fronte comedy, The Studio di Seth Rogen ha conquistato il riconoscimento principale della categoria, confermando il talento creativo del suo ideatore.
Il successo di Seth Rogen: una notte da protagonista assoluto
Seth Rogen ha dominato la serata degli Emmy 2025 conquistando ben tre premi per The Studio, la sua serie satirica che svela i meccanismi nascosti delle produzioni cinematografiche di Hollywood. L’attore e regista canadese ha trionfato come miglior attore protagonista in una serie comedy, dimostrando le sue qualità interpretative nel ruolo di se stesso alle prese con le dinamiche complesse dell’industria dell’intrattenimento.
Il suo talento creativo è stato ulteriormente riconosciuto con i premi per miglior sceneggiatura e miglior regia, confermando The Studio come un progetto di grande impatto artistico che combina umorismo intelligente e critica sociale.
Le performance femminili premiate: da Severance a Hacks
La categoria delle migliori attrici protagoniste ha visto trionfare due interpretazioni di grande spessore. Britt Lower ha conquistato il riconoscimento per la serie drammatica grazie alla sua performance in Severance, la serie distopica che esplora i confini tra vita lavorativa e privata in un futuro inquietante. La Lower ha saputo dare vita a un personaggio complesso, navigando tra mistero e umanità.
Nella categoria comedy, Jean Smart ha ottenuto il premio per Hacks, confermandosi ancora una volta protagonista indiscussa della serie che racconta il rapporto tra una veterana comica di Las Vegas e una giovane scrittrice. Smart ha dimostrato la sua versatilità attoriale, bilanciando perfettamente momenti di comicità e profondità emotiva.
Adolescence: la miniserie britannica che ha conquistato gli Emmy
Adolescence si è aggiudicata il riconoscimento come miglior miniserie degli Emmy 2025, portando a casa un trionfo per la produzione britannica. La serie affronta con coraggio tematiche delicate e attuali come il bullismo e la mascolinità tossica che colpiscono i giovani, offrendo una narrazione profonda e coinvolgente.
Il successo di Adolescence non si è limitato al premio principale: Stephen Graham ha conquistato il riconoscimento come miglior attore protagonista in una miniserie, mentre Owen Cooper ed Erin Doherty sono stati premiati rispettivamente come miglior attore e attrice non protagonista. La serie ha inoltre ottenuto i premi per la miglior sceneggiatura, assegnato a Jack Thorne e Stephen Graham, e per la miglior regia con Philip Barantini.
La lista completa dei vincitori Emmy 2025
Serie drammatiche
- Miglior serie drammatica: The Pitt
- Miglior attore protagonista: Noah Wyle, The Pitt
- Miglior attrice protagonista: Britt Lower, Severance
- Miglior attore non protagonista: Tramell Tillman, Severance
- Miglior attrice non protagonista: Katherine LaNasa, The Pitt
- Miglior sceneggiatura: Dan Gilroy, Andor
- Miglior regia: Adam Randall, Slow Horses
Serie comedy
- Miglior serie comedy: The Studio
- Miglior attore protagonista: Seth Rogen, The Studio
- Miglior attrice protagonista: Jean Smart, Hacks
- Miglior attore non protagonista: Jeff Hiller, Somebody Somewhere
- Miglior attrice non protagonista: Hannah Einbinder, Hacks
- Miglior sceneggiatura: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, The Studio
- Miglior regia: Seth Rogen, The Studio
Miniserie e film TV
- Miglior miniserie: Adolescence
- Miglior attore protagonista: Stephen Graham, Adolescence
- Miglior attrice protagonista: Cristin Milioti, The Penguin
- Miglior attore non protagonista: Owen Cooper, Adolescence
- Miglior attrice non protagonista: Erin Doherty, Adolescence
- Miglior sceneggiatura: Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence
- Miglior regia: Philip Barantini, Adolescence
Altri premi
- Miglior reality competitivo: The Traitors
- Miglior varietà sketch show: Last Week Tonight with John Oliver
- Miglior varietà talk show: The Late Show with Stephen Colbert