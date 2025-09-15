Emmy 2025: tutti i vincitori dei premi dedicati alla TV

Nella notte tra domenica e lunedì si è svolta a Los Angeles la cerimonia degli Emmy 2025, i più importanti premi americani dedicati alla televisione. La serata ha visto il trionfo di The Pitt come miglior serie drammatica, con Noah Wyle premiato come miglior attore protagonista per il suo ruolo nella serie che racconta le vicende di un pronto soccorso di Pittsburgh.

Sul fronte comedy, The Studio di Seth Rogen ha conquistato il riconoscimento principale della categoria, confermando il talento creativo del suo ideatore.

Il successo di Seth Rogen: una notte da protagonista assoluto

Seth Rogen ha dominato la serata degli Emmy 2025 conquistando ben tre premi per The Studio, la sua serie satirica che svela i meccanismi nascosti delle produzioni cinematografiche di Hollywood. L’attore e regista canadese ha trionfato come miglior attore protagonista in una serie comedy, dimostrando le sue qualità interpretative nel ruolo di se stesso alle prese con le dinamiche complesse dell’industria dell’intrattenimento.

Il suo talento creativo è stato ulteriormente riconosciuto con i premi per miglior sceneggiatura e miglior regia, confermando The Studio come un progetto di grande impatto artistico che combina umorismo intelligente e critica sociale.

Le performance femminili premiate: da Severance a Hacks

La categoria delle migliori attrici protagoniste ha visto trionfare due interpretazioni di grande spessore. Britt Lower ha conquistato il riconoscimento per la serie drammatica grazie alla sua performance in Severance, la serie distopica che esplora i confini tra vita lavorativa e privata in un futuro inquietante. La Lower ha saputo dare vita a un personaggio complesso, navigando tra mistero e umanità.

Nella categoria comedy, Jean Smart ha ottenuto il premio per Hacks, confermandosi ancora una volta protagonista indiscussa della serie che racconta il rapporto tra una veterana comica di Las Vegas e una giovane scrittrice. Smart ha dimostrato la sua versatilità attoriale, bilanciando perfettamente momenti di comicità e profondità emotiva.

Adolescence: la miniserie britannica che ha conquistato gli Emmy

Adolescence si è aggiudicata il riconoscimento come miglior miniserie degli Emmy 2025, portando a casa un trionfo per la produzione britannica. La serie affronta con coraggio tematiche delicate e attuali come il bullismo e la mascolinità tossica che colpiscono i giovani, offrendo una narrazione profonda e coinvolgente.

Il successo di Adolescence non si è limitato al premio principale: Stephen Graham ha conquistato il riconoscimento come miglior attore protagonista in una miniserie, mentre Owen Cooper ed Erin Doherty sono stati premiati rispettivamente come miglior attore e attrice non protagonista. La serie ha inoltre ottenuto i premi per la miglior sceneggiatura, assegnato a Jack Thorne e Stephen Graham, e per la miglior regia con Philip Barantini.

La lista completa dei vincitori Emmy 2025

Serie drammatiche

Miglior serie drammatica: The Pitt

Miglior attore protagonista: Noah Wyle, The Pitt

Miglior attrice protagonista: Britt Lower, Severance

Miglior attore non protagonista: Tramell Tillman, Severance

Miglior attrice non protagonista: Katherine LaNasa, The Pitt

Miglior sceneggiatura: Dan Gilroy, Andor

Miglior regia: Adam Randall, Slow Horses

Serie comedy

Miglior serie comedy: The Studio

Miglior attore protagonista: Seth Rogen, The Studio

Miglior attrice protagonista: Jean Smart, Hacks

Miglior attore non protagonista: Jeff Hiller, Somebody Somewhere

Miglior attrice non protagonista: Hannah Einbinder, Hacks

Miglior sceneggiatura: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory e Frida Perez, The Studio

Miglior regia: Seth Rogen, The Studio

Miniserie e film TV

Miglior miniserie: Adolescence

Miglior attore protagonista: Stephen Graham, Adolescence

Miglior attrice protagonista: Cristin Milioti, The Penguin

Miglior attore non protagonista: Owen Cooper, Adolescence

Miglior attrice non protagonista: Erin Doherty, Adolescence

Miglior sceneggiatura: Jack Thorne e Stephen Graham, Adolescence

Miglior regia: Philip Barantini, Adolescence

Altri premi