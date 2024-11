Laurea Online in Economia Aziendale e Management L-18 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Economia Aziendale e Management presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è un programma rigoroso che mira a fornire agli studenti una formazione completa e multidisciplinare nei processi di gestione aziendale.

Il focus del corso è sulla comprensione approfondita dei fenomeni finanziari e manageriali, attraverso un approccio che integra diverse discipline fondamentali.

Gli studenti vengono introdotti a un insieme di conoscenze che spaziano dall’amministrazione e finanza, al diritto, fino alla gestione di eventi sportivi. Questo favorisce lo sviluppo di una solida cultura economico-aziendale, essenziale per affrontare e analizzare le dinamiche sempre in evoluzione del mondo imprenditoriale.

L’obiettivo formativo principale è quello di equipaggiare i laureati con le competenze necessarie per comprendere i meccanismi aziendali e per contribuire efficacemente alla gestione e amministrazione delle imprese.

Grazie a un curriculum che sottolinea tanto le basi teoriche quanto le applicazioni pratiche, gli studenti sono preparati a diventare professionisti adattabili e capaci di innovare in diversi contesti organizzativi.

Piano di studi

Il Piano di studi per il corso di laurea in Economia Aziendale e Management presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è strutturato per offrire una solida base in tutte le principali aree funzionali del mondo aziendale.

Gli studenti saranno esposti a discipline essenziali quali economia, diritto, marketing, finanza, risorse umane e produzione, oltre a settori specifici come quello commerciale, manifatturiero e del no profit.

Ogni percorso all’interno del corso mette l’accento su diversi aspetti delle discipline di base, fornendo così agli studenti la possibilità di sviluppare competenze adattabili a vari contesti professionali.

Ad esempio, il curriculum di Amministrazione e Finanza approfondisce tematiche come la gestione contabile e la finanza aziendale, mentre il Management dello Sport e degli Eventi Sportivi si concentra sulla pianificazione e gestione di eventi.

Nel complesso, il piano di studi consente di accumulare un totale di 180 CFU, distribuiti equamente su tre anni accademici.

Oltre alle lezioni teoriche, il programma include tirocini e attività didattiche connesse per garantire agli studenti un approccio pratico e orientato alla carriera.

Ciò facilita una transizione fluida verso il mondo del lavoro, fornendo le competenze necessarie per affrontare sfide professionali diversificate.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea in Economia Aziendale e Management presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è necessario possedere un diploma di scuola superiore o un titolo di studio equivalente conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Questo garantisce che tutti gli studenti abbiano una base educativa sufficiente per affrontare le sfide del programma accademico.

Le iscrizioni sono disponibili durante tutto l’anno, grazie a un sistema di accesso libero che non prevede test d’ingresso ostativi. Questa politica inclusiva permette a chiunque sia interessato di intraprendere un percorso formativo senza ostacoli burocratici.

In aggiunta, Unimarconi fornisce un servizio di valutazione delle competenze per gli studenti appena iscritti, tramite un test orientativo non selettivo che può essere effettuato anche successivamente all’immatricolazione. Questo strumento rappresenta un utile supporto per identificare le aree in cui lo studente potrebbe necessitare di ulteriori approfondimenti e per orientare al meglio il percorso di studi personalizzato.

Prospettive occupazionali

La laurea in Economia Aziendale e Management presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi prepara i suoi studenti per una varietà di ruoli operativi nel mondo del lavoro. I laureati possono inserirsi in campi come la gestione delle risorse umane, lo sviluppo commerciale e la vendita.

Altri ruoli includono quello di agente assicurativo, analista di gestione della liquidità, assistente al controllo di gestione, tesoreria e finanza aziendale, così come posizioni nel settore bancario e finanziario come broker o promotore finanziario-assicurativo.

Inoltre, il corso abilita i laureati a intraprendere carriere come consulenti aziendali o analisti di credito, con la possibilità di diventare esperti contabili, revisori legali o consulenti del lavoro dopo aver superato l’Esame di Stato. Per chi desidera proseguire gli studi, il programma fornisce anche una solida base per una laurea magistrale o un Master universitario di primo livello in settori economico-aziendali.

I laureati della classe di laurea L-18 possono contare su una serie di vantaggi nel mercato del lavoro. Il settore economico-statistico è particolarmente promettente, con una forte domanda di professionisti qualificati. I laureati in economia vantano un tasso di occupazione del 91,2% e una retribuzione media, cinque anni dopo la laurea, equa e competitiva.

Grazie alla trasversalità delle competenze acquisite, le opportunità lavorative si estendono non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, offrendo una piattaforma per una carriera globale.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi è l’ateneo ideale per chi cerca un’istruzione di qualità senza dover svuotare il portafoglio. Con rette annuali tra le più competitive, Unimarconi offre una vasta gamma di corsi studiati per soddisfare le esigenze di chi lavora, ma anche di coloro che vogliono studiare a tempo pieno.

Grazie al suo approccio flessibile alla didattica, è possibile conciliare impegni professionali e accademici senza sacrificare la qualità dell’istruzione.

Per gli studenti lavoratori, Unimarconi rappresenta un’opportunità unica. La possibilità di seguire le lezioni online permette di gestire al meglio il proprio tempo, consentendo un apprendimento autonomo ma efficace.

L’ateneo si distingue per l’attenzione alle dinamiche del mercato del lavoro, fornendo agli studenti le competenze richieste per affrontare le sfide professionali con una marcia in più.

Inoltre, per chi desidera un’esperienza internazionale, Unimarconi offre programmi di scambio e partnership con istituzioni estere, aprendo le porte a esperienze accademiche oltre i confini nazionali.

Questa dimensione internazionale contribuisce ad ampliare le prospettive culturali e professionali degli studenti, preparandoli per carriere che trascendono i confini locali.