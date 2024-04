L’Università Telematica Guglielmo Marconi è una delle 11 università online italiane riconosciute dal MIUR e valutate ogni anno dall’ANVUR. La didattica si svolge a distanza con videolezioni che si possono vedere in qualsiasi momento della giornata con un semplice click sul portale ufficiale della struttura. Gli esami invece devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Generalmente gli esami orali in presenza si tengono invece presso la sede Unimarconi di Roma, mentre gli esami scritti in presenza si tengono presso le sedi di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli e Palermo. Il numero totale delle sedi d’esame Unimarconi attualmente a disposizione è 26 e sono dislocate tra Nord, Centro e Sud Italia.

Ricordiamo che gli esami scritti sono strutturati con domande a risposta aperta e la durata massima del test è di 90 minuti. Gli esami orali prevedono invece alcuni quesiti fatti dal docente di riferimento su argomenti trattati nel programma. Gli esami scritti vanno prenotati dalla piattaforma Myunimarconi entro 14 giorni dalla data d’appello, mentre quelli orali si prenotano entro 7 giorni. Gli iscritti possono scegliere di sostenere gli esami tra varie sedi esterne Unimarconi, in base alle proprie necessità.

Siete pronti a scoprire quali sono le sedi dell’università telematica Unimarconi e nello specifico la sede centrale?

In questa guida:

Le sedi dell’Università Telematica Unimarconi

Allora siete curiosi di scoprire quali sono le sedi Unimarconi? Prima di mostrarvi l’elenco completo, vi ricordiamo che le principali città in cui si trova l’ateneo online Guglielmo Marconi sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo e, all’estero, Atene. Non è escluso che in futuro possano arrivare ulteriori succursali, quindi la lista è in costante aggiornamento. Intanto ecco le sedi italiane disponibili fino ad oggi:

Università Telematica Unimarconi: la sede centrale

Tra le sedi d’esame Unimarconi quella più importante è la sede centrale che si trova a Roma, nel quartiere Prati. Nel dettaglio la sede amministrativa si trova in Via Plinio, 44, mentre il Centro Produzione Didattica si trova in Via Vittoria Colonna, 11. Infine le attività didattiche e le lezioni in presenza si svolgono a Via Paolo Emilio, 29. Tutti questi uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 fino alle ore 18.

C’è una differenza sostanziale che riguarda la sede principale e le altre succursali in merito agli esami di profitto. Si possono effettuare fino a 10 sessioni d’esame per anno accademico presso la sede centrale, mentre solo 5 sessioni d’esame nelle altre sedi per anno accademico (in entrambi i casi si prenotano online con anticipo di 14 giorni per gli scritti e 7 per gli orali, a condizione di essere in regola con pagamenti e attività didattiche). Non ci sono invece differenze per quanto riguarda il Recruitment Day, infatti è possibile registrarsi in una delle tante succursali ed accedere ai vari servizi messi a disposizione. Tra questi troviamo la preparazione al colloquio di lavoro, l’orientamento, la creazione di un curriculum vitae efficace.

