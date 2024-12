Laurea Online in Economia Aziendale L-18 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il Corso di Laurea in Economia Aziendale offerto dall’Università Unipegaso è progettato per fornire agli studenti una solida formazione in ambito economico e aziendale, con un particolare focus sui settori organizzativo-gestionali, amministrativo-finanziari e creditizi.

Lo scopo principale del programma è quello di sviluppare competenze che consentano ai laureati di gestire con efficacia le diverse funzioni all’interno delle imprese, con una particolare attenzione al mondo delle piccole e medie imprese.

Attraverso un approccio didattico strutturato, gli studenti sono incoraggiati a esplorare e approfondire le aree chiave come la contabilità, la programmazione e il controllo di gestione, il diritto e la fiscalità. Inoltre, l’offerta formativa include lo sviluppo delle capacità analitiche e decisionali necessarie per affrontare le sfide della moderna gestione aziendale.

Nel corso dei tre anni, gli studenti acquisiscono una conoscenza profonda nelle discipline economiche, giuridiche, matematico-statistiche e aziendali, gettando le basi per sviluppare abilità professionali richieste nel mercato del lavoro.

I primi anni sono dedicati alla costruzione di una base solida, mentre gli anni successivi permettono di specializzarsi e applicare le conoscenze in contesti reali, grazie a prove pratiche che includono test, esercizi e progetti. L’obiettivo è quello di formare professionisti pronti per una varietà di ruoli aziendali e abili nell’applicare i loro studi in molteplici ambiti lavorativi.

Piano di studi

Il piano di studi del Corso di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Unipegaso è concepito per fornire una formazione omogenea e completa.

Gli studenti avranno l’opportunità di immergersi in attività fondamentali, tra cui Storia economica, Economia aziendale, Statistica, Diritto privato e Diritto tributario, strumenti essenziali per comprendere i fenomeni economici e gestire le dinamiche aziendali.

Per completare il corso triennale, è richiesto il raggiungimento di 180 CFU, distribuiti strategicamente tra diverse aree di studio.

Di questi, 40 CFU sono dedicati a materie di base, cruciali per costruire una solida base economica e giuridica. I successivi 90 CFU coprono le attività caratterizzanti che approfondiscono aspetti specifici delle funzioni aziendali e della gestione, mentre 20 CFU sono assegnati alle materie affini, arricchendo ulteriormente le competenze trasversali degli studenti.

In complemento al percorso accademico, il piano di studi investe su altri 30 CFU in attività complementari, che includono lo sviluppo delle competenze linguistiche, essenziali nel contesto economico globalizzato, oltre a quelle informatiche e telematiche.

Cruciale è anche l’esperienza pratica acquisita attraverso stage in imprese e enti, che conferisce un valore aggiunto alla preparazione accademica, garantendo un’esperienza diretta nel mondo del lavoro.

Il piano di studi completo in versione PDF è disponibile per consultare in dettaglio tutti i corsi offerti, dando agli studenti la possibilità di pianificare al meglio il loro percorso formativo e scegliere le materie che più si adattano ai loro obiettivi professionali.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Unipegaso, è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente ottenuto all’estero. Questa condizione fondamentale risponde alle normative vigenti per l’accesso a tutte le università riconosciute dal MIUR e garantisce che gli studenti abbiano una base adeguata per affrontare gli studi universitari.

Il processo di iscrizione è particolarmente flessibile, in linea con la natura telematica dell’ateneo. Gli aspiranti studenti hanno la possibilità di immatricolarsi in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo così una maggiore libertà nella gestione del proprio percorso formativo.

All’avvio del corso, i neo-iscritti sono sottoposti a una verifica iniziale per valutare le competenze di base, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico. Questa fase è cruciale per individuare eventuali carenze formative che potrebbero ostacolare un apprendimento efficace.

Nel caso in cui il test iniziale evidenzi delle lacune, agli studenti vengono assegnati degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Questi possono essere colmati tramite la frequenza di precorsi specifici, noti anche come Corsi Zero, e il superamento dei relativi test finali.

L’obiettivo è di garantire che tutti gli studenti raggiungano un livello adeguato di preparazione entro il primo anno di corso, creando una base solida su cui costruire la loro carriera accademica.

Prospettive occupazionali

Il corso di Economia Aziendale dell’Università Unipegaso prepara i laureati a diverse funzioni nel mondo del lavoro. Tra le professioni per cui è specificamente progettato il corso, troviamo quelle di Contabili, Economisti e Tesorieri, Amministratori di stabili e condomini, Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi, Agenti assicurativi e Tecnici di vendita e marketing. Questa formazione versatile consente l’accesso a vari settori economici, dalle attività amministrative alle funzioni più complesse di organizzazione e produzione.

I laureati hanno uno spettro ampio di opportunità lavorative grazie alla loro solida preparazione accademica, che può essere ulteriormente potenziata continuando verso titoli di studio avanzati come le lauree magistrali. Essere un Contabile o un Consulente del lavoro, nonché intraprendere carriere come Revisori legali, Esperti contabili e Ragionieri commercialisti sono opzioni regolamentate dalla legge italiana, richiedendo quindi ulteriori certificazioni e titoli.

Nel contesto italiano ed europeo, la classe di laurea L-18 appare particolarmente promettente. Il settore economico-statistico in cui si inserisce vanta un tasso di occupazione del 91,2% per i laureati, uno dei più alti nell’ambito lavorativo. Con un fabbisogno annuo di 47.100 laureati e un’offerta di 38.900, il mercato presenta un divario che accresce le possibilità di inserimento lavorativo.

Inoltre, la retribuzione media a cinque anni dalla laurea si attesta intorno ai 1.803 euro, dimostrando l’attrattiva economica della carriera in questo settore. Grazie alla trasversalità delle competenze sviluppate, i laureati possono scegliere tra numerose opportunità occupazionali, sia in Italia che all’estero.

Perché scegliere Unipegaso

L’Università Telematica Pegaso rappresenta la scelta ideale per gli studenti che cercano flessibilità nello studio. Grazie alla possibilità di pianificare il proprio percorso formativo secondo le proprie esigenze personali e lavorative, Pegaso offre un apprendimento che si adatta perfettamente alla vita di ogni studente.

Le lezioni online sono facilmente accessibili ovunque, garantendo un’esperienza di apprendimento comoda ed efficiente.

Pegaso si distingue per il suo forte impegno nei confronti degli studenti lavoratori. L’ateneo ha sviluppato programmi appositamente progettati per coloro che devono bilanciare studi e impegni professionali. Grazie a lezioni, materiali didattici e webinar sempre disponibili online, gli studenti possono gestire il loro tempo senza compromettere la qualità dell’istruzione.

Per chi cerca un’esperienza accademica innovativa, Pegaso è all’avanguardia nell’utilizzo delle tecnologie. I suoi strumenti didattici interattivi facilitano l’apprendimento attivo, mentre una rete di tutor esperti offre supporto continuo durante tutto il percorso formativo.

Che tu stia lavorando o voglia prepararti al meglio per il futuro, Pegaso ti accompagna con una formazione su misura in un ambiente flessibile e stimolante.