Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Economia, Digital Data Analysis, Amministrazioni Pubbliche offerto da Unipegaso è progettato per chi desidera approfondire le proprie conoscenze dopo un percorso di studio triennale.

Il programma è stato sviluppato per fornire un’istruzione specialistica e interdisciplinare nel campo dell’economia, in particolare per capire e gestire i sistemi economici in continuo mutamento.

I partecipanti acquisiranno competenze avanzate nell’analisi delle politiche economiche, nei meccanismi di distribuzione del reddito e nella teoria economica applicata. Inoltre, il corso si concentra sull’intervento pubblico nell’economia, preparando gli studenti a comprendere il comportamento degli operatori del mercato e a rispondere ai mutamenti storici e contemporanei del contesto economico.

Gli studenti verranno formati per affrontare le sfide contemporanee delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private, equipaggiandoli con strumenti giuridici, matematici e statistico-econometrici essenziali per l’analisi economica, sia teorica che applicata.

Piano di studi

Il piano di studi per la Laurea Magistrale in Economia, Digital Data Analysis e Amministrazioni Pubbliche dell’Unipegaso è strutturato per garantire un’istruzione completa e versatile.

Gli studenti esploreranno una varietà di discipline che spaziano dall’economia aziendale alla statistica matematica, passando per il diritto, al fine di sviluppare un’ampia gamma di competenze utili nel mondo del lavoro.

I corsi si avvalgono di percorsi didattici innovativi costituiti da learning objects. Le risorse a disposizione includono videolezioni accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dispense dettagliate delle lezioni e slide commentate dai docenti, oltre a test di autovalutazione, che sono strumenti essenziali per verificare lo stato di apprendimento.

L’obiettivo è che ogni studente raggiunga un totale di 120 CFU in due anni, suddivisi in 54 CFU nelle attività caratterizzanti e 24 CFU in materie affini.

I restanti 42 CFU si ottengono attraverso altre attività, che migliorano le competenze linguistiche e offrono opportunità di tirocini formativi e di orientamento, preparando così i partecipanti ad affrontare con successo le sfide del mercato del lavoro.

Prerequisiti di accesso

L’accesso alla Laurea Magistrale in Economia, Digital Data Analysis e Amministrazioni Pubbliche presso l’Unipegaso è aperto a chi possiede una laurea triennale nelle classi L-18 e L-33, secondo il DM 270, oppure nelle classi 17 e 28 del DM 509. Questa base formativa è considerata essenziale per affrontare con successo il programma di studi avanzato proposto.

Oltre alla laurea, è richiesta una buona padronanza della lingua inglese, dato il crescente bisogno di competenze linguistiche nel mondo del lavoro globalizzato odierno. Tuttavia, l’Ateneo prevede test di ingresso per valutare il livello iniziale degli studenti e identificare eventuali aree in cui potrebbero essere necessari ulteriori miglioramenti.

Questi test, adottati ai sensi del Regolamento Didattico, non ostacolano l’immatricolazione, ma servono per garantire che lo studente possa colmare eventuali lacune attraverso un piano di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) progettato ad hoc.

Infine, chi desidera iscriversi può farlo in qualsiasi momento dell’anno senza incorrere in penalizzazioni economiche, un vantaggio tipico degli atenei online riconosciuti dal MUR.

Prospettive occupazionali

Gli studenti che completano il corso di laurea in Economia, Digital Data Analysis e Amministrazioni Pubbliche presso Unipegaso sono particolarmente preparati per una carriera dinamica e gratificante. Le competenze sviluppate durante il percorso di studi permettono di intraprendere ruoli come Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione, o nelle imprese private, e come Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro.

Inoltre, i laureati possono aspirare a diventare Specialisti nei rapporti con il mercato e Specialisti in scienze economiche.

Oltre alle posizioni lavorative tradizionali, vi è la possibilità di completare un tirocinio presso enti pubblici o aziende private, nonché di lavorare a diretto contatto con dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Questo non solo offre un bagaglio pratico cruciale, ma anche l’opportunità di accedere all’Esame di Stato per ottenere l’abilitazione professionale, permettendo l’iscrizione agli ordini professionali pertinenti.

Il settore economico-statistico è estremamente promettente, vantando un fabbisogno di 47.100 laureati all’anno, rispetto a un’offerta di 38.900. La classe di laurea LM-56, alla quale appartiene questo corso, garantisce ottime prospettive di impiego, con un tasso di occupazione del 91,2% e una retribuzione media a cinque anni dalla laurea di 1.803 euro mensili.

Grazie alla varietà delle competenze ottenute, i laureati hanno accesso a molteplici opportunità lavorative sia in Italia che all’estero, in settori che spaziano dal privato al pubblico, offrendo una carriera versatile e stimolante.

Perché scegliere Unipegaso

Unipegaso rappresenta la soluzione ideale per studenti che necessitano di flessibilità nello studio.

L’Università Telematica Pegaso permette di pianificare il proprio percorso accademico con la massima libertà, adattandolo alle esigenze personali e lavorative.

Le lezioni online possono essere seguite da qualsiasi luogo, rendendo l’apprendimento efficiente e accessibile.

Impegnata fortemente nel supportare gli studenti lavoratori, Pegaso ha sviluppato programmi specifici per conciliare studio e professione.

L’accesso continuo a materiali didattici e webinar online assicura che gli studenti possano organizzare il loro tempo senza sacrificare la qualità della formazione.

Infine, Pegaso si distingue per un approccio educativo innovativo.

L’università sfrutta tecnologie all’avanguardia nella didattica online, garantendo un’esperienza di apprendimento interattiva e dinamica, supportata da una rete di tutor esperti pronti ad accompagnare gli studenti lungo il loro percorso formativo.