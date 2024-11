Laurea Online in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità L-77 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è impostato per formare professionisti capaci di affrontare le sfide aziendali moderne. L’obiettivo primario è quello di fornire a ogni studente un solido bagaglio di conoscenze sui modelli decisionali e sulle tecniche manageriali, cruciali nel mondo dell’economia e della gestione aziendale.

Questo corso si caratterizza per una particolare attenzione alle tematiche emergenti, quali la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e l’innovazione tecnologica.

Ogni partecipante al programma acquisirà le competenze necessarie per operare in contesti ad alta competitività e caratterizzati da un rapido tasso di innovazione tecnologica.

L’approccio didattico è concepito per sviluppare leader aziendali in grado di bilanciare i cambiamenti sociali e l’eccellenza manageriale.

Gli studenti saranno preparati per contribuire attivamente nelle realtà aziendali e istituzionali che devono far fronte alle sfide della sostenibilità sociale e ambientale, oltre a navigare nelle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Piano di studi

Il percorso didattico della laurea magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità, offerto dall’Università Telematica Guglielmo Marconi, prevede un totale di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU) da conseguire nell’arco di due anni accademici.

La struttura del piano di studi è stata ideata per garantire una solida formazione nel campo economico-manageriale, suddividendo i CFU tra discipline aziendali, giuridiche, economiche e matematico-statistiche, garantendo così una preparazione completa e interdisciplinare ai futuri laureati.

Gli studenti hanno l’opportunità di personalizzare il proprio percorso formativo grazie a una selezione di esami a scelta.

Questa flessibilità nel piano di studi permette di allineare la formazione accademica con i personali interessi di ogni studente, rendendo l’apprendimento più dinamico e mirato.

Una caratteristica distintiva è il bilanciamento tra teoria e pratica, assicurando che i laureati escano preparati non solo per comprendere le dinamiche economiche ma anche per agirvi operativamente.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea magistrale in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi sono necessari alcuni requisiti di base. È fondamentale possedere una laurea triennale o un diploma universitario di durata equivalente.

In alternativa, è accettato un titolo di studio ottenuto all’estero, purché questo venga riconosciuto come idoneo dall’ateneo.

Benché l’accesso al corso sia libero e non preveda un test d’ingresso formale, è previsto un colloquio iniziale. Questo serve a determinare se vi siano eventuali lacune nelle conoscenze di base che dovranno essere colmate durante il percorso di studio.

A tal proposito, è essenziale che i candidati abbiano una buona padronanza delle discipline fondamentali in campo economico e della gestione aziendale.

Prospettive occupazionali

I laureati in Economia e Management per l’Innovazione e la Sostenibilità presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi si distinguono per un ampio spettro di competenze che permettono loro di inserirsi efficacemente in diversi contesti aziendali e settoriali.

Grazie alla loro preparazione trasversale, questi professionisti possono operare come junior manager, consulenti in varie funzioni d’impresa, responsabili delle risorse umane e delle relazioni industriali.

Altri potenziali sbocchi includono la gestione di piccole aziende o imprese di famiglia, oltre alla possibilità di intraprendere la libera professione dopo un praticantato e il superamento dell’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti.

Nel contesto della classe di laurea LM-77, il settore economico-statistico si presenta come uno dei più promettenti sul mercato. Attualmente, c’è una domanda annuale di 47.100 laureati a fronte di un’offerta di 38.900, segnalando una forte richiesta di professionisti qualificati.

I laureati in Economia vantano un tasso di occupazione del 91,2%, uno dei più alti nel panorama accademico, e un guadagno medio di 1.803 euro mensili a cinque anni dalla laurea. Questo evidenzia le molteplici opportunità di carriera disponibili sia in Italia che all’estero, grazie alla natura versatile delle competenze acquisite in questo ambito.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta una scelta vincente per chi desidera un’istruzione di qualità a prezzi accessibili. Con rette annuali competitive e una vasta gamma di corsi, l’ateneo si distingue per la flessibilità del suo approccio didattico. Questo la rende ideale per studenti e professionisti che vogliono bilanciare studio e lavoro senza sacrificare la qualità formativa.

Per chi lavora, Unimarconi offre un ambiente di apprendimento modellato per soddisfare le esigenze di chi ha già impegni professionali. La possibilità di seguire le lezioni online consente di gestire il proprio tempo in modo ottimale e di apprendere autonomamente.

L’ateneo, inoltre, prepara i suoi laureati ad affrontare le sfide del mercato del lavoro con competenze aggiornate e pratiche.

Unimarconi è perfetta anche per chi cerca un’esperienza accademica internazionale. Le sue collaborazioni estere offrono opportunità di scambio e programmi di studio all’estero, arricchendo il percorso formativo e ampliando le prospettive culturali e professionali degli studenti.