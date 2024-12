Laurea Online in Filosofia ed Etica (Etica dell’Intelligenza Artificiale) L-5 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Filosofia ed Etica dell’Università Telematica Pegaso mira a fornire agli studenti una solida base nelle discipline filosofiche, arricchendo le loro conoscenze con collegamenti a settori culturali umanistici e scientifici.

Gli studenti sono incoraggiati a sviluppare abilità trasversali e metacognitive essenziali per carriere in ambiti come l’editoria, la comunicazione, le risorse umane e la gestione dei processi culturali.

Durante il percorso triennale, che afferisce alla classe di laurea L-5, gli studenti avranno l’opportunità di esplorare indirizzi specifici come l’Etica dell’Intelligenza Artificiale, la Filosofia e Letteratura e i Saperi e Pratiche Filosofiche.

Questa struttura del corso permette di approfondire argomenti diversi, creando una connessione tra il sapere umanistico e le moderne esigenze del mercato del lavoro.

Attraverso un ambiente di apprendimento stimolante, il corso supporta la crescita personale e professionale dei partecipanti, equipaggiandoli con capacità analitiche e critiche necessarie per comprendere e interpretare le complessità del mondo attuale.

Piano di studi

Nel cuore del corso di laurea in Filosofia ed Etica presso l’Università Telematica Pegaso, il piano di studi è concepito per offrire una formazione articolata e multidisciplinare. Le materie di base come Filosofia teoretica, Filosofia della scienza e Letteratura italiana rappresentano il fondamento su cui costruire competenze solide e ampie.

Oltre alle discipline di base, gli studenti completano il percorso accademico con attività caratterizzanti e materie affini, integrando lo studio della filosofia con aree interdisciplinari pertinenti. Questo offre un approccio olistico e moderno che prepara gli studenti a comprendere contesti complessi e diversificati.

Un aspetto distintivo del corso è l’enfasi sulle “altre attività”, che comprendono la padronanza di almeno una lingua straniera, abilità informatiche e telematiche, oltre a esperienze pratiche come stage presso aziende, enti pubblici o privati e ordini professionali.

Tale approccio garantisce che i laureati siano versatili e pronti per affrontare sfide professionali in continua evoluzione.

Prerequisiti di accesso

L’accesso al corso di laurea in Filosofia ed Etica dell’Università Telematica Pegaso richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente conseguito all’estero.

Non è necessario affrontare un test d’ingresso obbligatorio, rendendo l’iscrizione flessibile e accessibile durante tutto l’anno, come avviene per tutte le istituzioni telematiche riconosciute dal MIUR.

Sebbene non sia strettamente obbligatorio, si raccomanda agli aspiranti studenti di possedere una buona conoscenza di base nel campo storico-sociale e linguistico, poiché queste competenze possono agevolare il percorso formativo.

Gli studi classici risultano essere un vantaggio significativo, poiché forniscono una solida base culturale, ma non costituiscono un requisito vincolante.

Ogni nuovo studente deve affrontare un esame iniziale per valutare il livello di preparazione.

Qualora emergessero lacune, agli studenti saranno assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da colmare entro il primo anno di corso.

Questo sistema garantisce un elevato standard accademico e supporta gli studenti nella realizzazione del loro potenziale educativo.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Filosofia ed Etica presso l’Università Telematica Pegaso apre le porte a una varietà di percorsi lavorativi.

I laureati possono aspirare a diventare operatori di comunicazione interna aziendale, redattori o editor di testi, addetti alla gestione delle risorse umane, oltre a svolgere ruoli di intervistatori e rilevatori professionali.

Un’altra significativa opportunità è l’insegnamento nella formazione professionale, offrendo una piattaforma per trasferire conoscenze e competenze.

Questo programma mira a fornire una formazione completa che integra teoria e pratica, supportando una transizione agevole verso un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Un’adeguata preparazione accademica, abbinata a una forte vocazione umanistica, consente ai laureati di affrontare sfide professionali con un approccio innovativo e informato.

Parlando della classe laurea L-5, va sottolineato che l’ambito umanistico-letterario continua a mostrare un tasso di occupazione robusto, pari all’81,3%.

A cinque anni dalla laurea, i laureati in questo settore possono aspettarsi una retribuzione media di circa 1.500 euro. Con il crescere dell’esperienza, esistono opportunità di avanzamento in ruoli più votati alla specializzazione o all’innovazione, soprattutto nei contesti culturali e creativi che valorizzano profondamente il sapere umanistico.

Perché scegliere Unipegaso

Se cerchi un’università che rispetti le tue esigenze personali e lavorative, l’Università Telematica Pegaso è la soluzione ideale. Offrendo massima flessibilità, Pegaso ti permette di pianificare il tuo percorso accademico secondo i tuoi ritmi, grazie a lezioni online accessibili ovunque e in qualsiasi momento.

Per gli studenti che lavorano, Pegaso rappresenta un’ancora di salvezza. L’università ha creato programmi su misura per chi deve bilanciare studio e lavoro, con materiali didattici e webinar sempre disponibili online, permettendoti di gestire il tuo tempo senza rinunciare alla qualità della formazione.

Vuoi una formazione che sia innovativa e orientata al futuro? Pegaso integra tecnologie all’avanguardia nella didattica, fornendo strumenti interattivi per arricchire il tuo apprendimento. Con una rete di tutor esperti a tua disposizione, riceverai supporto costante lungo tutto il percorso formativo, assicurandoti un’esperienza di studio serena e personalizzata.