Laurea Online in Ingegneria Civile L-07 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Ingegneria Civile offerto dall’Università Telematica Guglielmo Marconi si propone di formare ingegneri civili preparati e competenti, pronti ad affrontare le sfide del settore edilizio e infrastrutturale. Questo programma è stato progettato per fornire agli studenti una solida base teorica e pratica nelle discipline dell’ingegneria civile, dando loro le competenze necessarie per progettare, realizzare e gestire efficacemente opere civili.

L’obiettivo principale è quello di sviluppare professionisti capaci di coordinare le attività di cantiere, valutare i processi edilizi e pianificare progetti urbanistici complessi. Gli studenti saranno istruiti a valutare economicamente progetti e a gestire contratti pubblici, preparandoli per ruoli significativi nel mondo del lavoro. Il programma include anche la preparazione per redigere documenti contrattuali e valutare gare d’appalto, elementi cruciali per un ingegnere che voglia dedicarsi alla libera professione o lavorare in settori che richiedono competenze nella gestione di progetti strutturali e infrastrutturali.

Con una durata di tre anni accademici, il corso di laurea è un’ottima scelta per chiunque desideri una carriera versatile e profonda nell’ingegneria civile, offrendo sia la teoria necessaria che le applicazioni pratiche attraverso laboratori e stage.

Piano di studi

Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è organizzato per offrire un percorso formativo completo e versatile.

Questo piano di studi è strutturato in modo da consentire agli studenti di acquisire una solida formazione teorica e pratica nelle principali aree dell’ingegneria civile. I corsi principali includono Progetto di strutture, Infrastrutture ferroviarie, Costruzioni in zona sismica e Scavi e strutture di sostegno.

L’impostazione del programma prevede un unico curriculum di base, arricchito da piani orientativi personalizzabili attraverso esami opzionali. È una combinazione perfetta per studenti determinati a seguire le proprie aree di interesse specifiche, pur rimanendo all’interno della struttura accademica del corso.

La durata complessiva del programma accademico è di tre anni, durante i quali gli studenti sono invitati a partecipare a laboratori e stage esterni. Queste esperienze pratiche vengono organizzate in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all’estero, aiutando così a preparare gli studenti per l’ingresso nel mondo professionale.

Scaricare il piano di studi in formato PDF offre un quadro dettagliato degli esami e degli insegnamenti, fornendo così una panoramica completa degli ambiti disciplinari offerti.

Prerequisiti di accesso

L’accesso al corso di laurea triennale in Ingegneria Civile dell’Università Telematica Guglielmo Marconi richiede il possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale o di un titolo di studio equivalente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Una delle particolarità di questo corso è che non prevede alcuna prova di ammissione: le iscrizioni sono aperte tutto l’anno e il processo di candidatura è semplice e diretto.

Questo approccio agevole e inclusivo consente a un ampio numero di studenti di intraprendere una carriera nell’ingegneria civile senza le barriere d’ingresso comuni in altre istituzioni.

La possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno accademico offre una flessibilità unica, ideale per coloro che desiderano iniziare i loro studi senza attendere il tradizionale ciclo accademico.

Questa apertura continua, unita alla natura online del corso, permette agli studenti di gestire al meglio il proprio percorso formativo, adattandolo alle proprie esigenze personali o lavorative.

Prospettive occupazionali

Diventare un ingegnere civile presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi offre la possibilità di accedere a diverse realtà lavorative, sia in ruoli tecnici che manageriali, in vari settori industriali.

Ti potrai inserire in imprese di costruzione e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture civili, oltre che in studi professionali e società di progettazione di opere, impianti e infrastrutture. Anche le società di servizi che studiano la fattibilità dell’impatto urbano e territoriale delle infrastrutture offrono sbocchi interessanti. Inoltre, gli ingegneri civili sono richiesti nelle università, enti di ricerca e scuole di formazione superiore. Le opportunità includono anche uffici pubblici di progettazione, pianificazione, gestione e controllo di sistemi urbani e territoriali, così come gli uffici tecnici di enti pubblici e privati, come comunali, provinciali e aziende ospedaliere.

Secondo i dati attuali, la classe di laurea L-07 di Ingegneria Civile continua a garantire buone prospettive di occupazione con un tasso del 92,5%.

Il rapporto Unioncamere evidenzia un fabbisogno annuo di 14.000 laureati in questo settore, mentre l’offerta attuale si attesta a 12.400, indicando una chiara richiesta di nuovi professionisti. La retribuzione media per i laureati è di circa 1.754 euro mensili. Inoltre, la laurea in ingegneria civile è apprezzata anche a livello internazionale, consentendo ai laureati italiani di trovare opportunità lavorative in vari paesi esteri, dove le competenze in ingegneria civile sono molto richieste.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Guglielmo Marconi si propone come la soluzione perfetta per chi è alla ricerca di un’educazione di qualità senza dover spendere una fortuna. Le rette annuali sono competitive, e l’ampia varietà di corsi disponibili la distingue da altre istituzioni. È ideale per chi desidera conciliare studi e lavoro, senza sacrificare l’eccellenza accademica.

Se sei un professionista che vuole crescere nel proprio settore, Unimarconi offre un ambiente di apprendimento flessibile. Puoi seguire le lezioni quando e dove vuoi, lasciandoti ampio spazio per i tuoi impegni. L’ateneo è attento alle esigenze del mercato, garantendo che i suoi laureati siano pronti per le sfide professionali, con competenze al passo coi tempi.

Inoltre, se aspiri a un’esperienza internazionale, Unimarconi è il posto giusto. L’università ha solide collaborazioni con istituzioni all’estero, offrendo opportunità di scambio e programmi di studio globali.

Questa apertura internazionale non solo arricchisce il tuo curriculum, ma ti offre anche una visione culturale e professionale senza confini.