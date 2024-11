Laurea Online in Ingegneria Industriale L-09 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Ingegneria Industriale presso Unimarconi si pone come obiettivo principale quello di strutturare una formazione ingegneristica versatile e ad ampio raggio. Questo programma non si limita semplicemente alla didattica teorica, ma mira a preparare i futuri ingegneri industriali con competenze pratiche e specializzate per affrontare le sfide del mercato moderno.

Nell’ambito di una sempre crescente necessità di innovazione e efficienza, gli studenti apprendono a progettare, sviluppare e gestire progetti che spaziano dalla meccanica all’ambiente, fino all’energia. In sostanza, il risultato finale è una figura professionale capace di analizzare e migliorare i processi industriali esistenti, così come di proporre soluzioni nuove e all’avanguardia.

I tre differenti percorsi disponibili – Energetico e Nucleare, Sicurezza e Generale – consentono un ulteriore affinamento delle competenze. Ciascun indirizzo è stato pensato per dotare gli studenti di strumenti e conoscenze specifiche, con l’obiettivo di sviluppare expertise profonde in ciascun campo di specializzazione.

Questa organizzazione del corso permette una formazione su misura, in grado di adattarsi alle esigenze e agli interessi professionali degli studenti.

Piano di studi

Nel corso di laurea triennale in Ingegneria Industriale presso Unimarconi, il piano di studi è progettato per costruire una solida base ingegneristica nei primi anni, ponendo poi un focus crescente sulle specializzazioni.

Tra i corsi iniziali troviamo materie fondamentali come matematica, fisica, meccanica e scienza dei materiali. Queste discipline forniscono gli strumenti analitici necessari per il lavoro tecnico avanzato.

Successivamente, gli studenti si immergono in corsi più specifici per l’ingegneria industriale, tra cui elettrotecnica, sistemi energetici e costruzione di macchine. Queste materie sono cruciali per sviluppare competenze pratiche e conoscenze tecniche.

Il piano di studi prevede anche percorsi divergenti nelle fasi più avanzate del corso. Coloro che scelgono l’indirizzo di sicurezza si concentrano su tematiche come la sicurezza industriale, la prevenzione dei rischi e l’igiene del lavoro, mentre gli studenti dell’indirizzo energetico approfondiscono la fisica nucleare e la gestione degli impianti nucleari.

Questo approccio modulare consente agli studenti di adattare il loro percorso formativo ai propri interessi e obiettivi professionali, preparando così esperti capaci di rispondere alle esigenze diverse e dinamiche del settore industriale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Ingegneria Industriale presso Unimarconi, è necessario possedere un diploma di scuola superiore quinquennale. Questo rappresenta l’unico requisito formale, in quanto il corso è ad accesso libero, eliminando la necessità di superare esami d’ingresso.

Tale scelta riflette la volontà dell’università di rendere l’istruzione ingegneristica più accessibile e inclusiva, permettendo a chiunque abbia completato il percorso scolastico di poter intraprendere un futuro nelle discipline industriali.

Sebbene non sia richiesto un test di accesso selettivo, viene offerto ai nuovi iscritti un test di valutazione iniziale. Questo ha lo scopo di identificare eventuali lacune nelle conoscenze preliminari, garantendo un percorso di studi più sereno e una progressione accademica ottimale.

L’obiettivo ultimo è mettere tutti gli studenti nella condizione di affrontare il programma con le fondamenta necessarie per il successo.

La combinazione di accesso libero e test di valutazione implica un’attenzione particolare all’individualità dello studente, consentendo a ciascuno di personalizzare il proprio percorso di apprendimento e di ricevere il supporto necessario, quando necessario.

Prospettive occupazionali

Diventare un ingegnere industriale presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi apre le porte a un futuro lavorativo solido e variegato.

I laureati possono inserirsi in diversi contesti industriali, dalle posizioni tecniche a quelle manageriali, lavorando in settori come la meccanica, l’energia, la robotica, la manifattura, le costruzioni edili e la logistica.

Con un ruolo chiave nella gestione dei processi di lavorazione e dei macchinari, sia semplici che complessi, l’ingegnere industriale è un elemento fondamentale per l’innovazione e l’efficienza aziendale.

Inoltre, grazie alle competenze acquisite nel corso di laurea, è possibile intraprendere la libera professione, previa iscrizione alla Sezione Junior dell’Ordine degli Ingegneri Sezione B Settore Industriale, con la possibilità di offrire consulenza esterna. L’abilitazione all’esercizio della professione di Perito Industriale è un ulteriore traguardo raggiungibile.

Passando al territorio delle statistiche, i laureati in ingegneria industriale della classe L-9 godono di un eccellente tasso di occupazione, raggiungendo il 95,6%.

Questo dato rappresenta uno dei più alti livelli di inserimento lavorativo tra i vari settori, indicando chiaramente il valore e la richiesta del mercato per questi professionisti. Non meno importante è la retribuzione media, che si attesta intorno ai 2.003 euro netti mensili a cinque anni dalla laurea, uno stipendio tra i più competitivi nel panorama professionale attuale.

Perché scegliere Unimarconi

L’università telematica Unimarconi rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’istruzione di qualità combinata a costi accessibili.

Grazie a rette annuali competitive e un’ampia gamma di corsi, l’ateneo si distingue per la sua capacità di offrire un’educazione capace di armonizzare studio e vita lavorativa.

Destinata ai professionisti già impiegati, Unimarconi offre un ambiente di apprendimento flessibile e moderno, costruito su una piattaforma digitale avanzata che consente agli studenti di seguire le lezioni in qualunque momento.

Questo approccio non solo facilita la gestione del tempo, ma permette anche di ottenere un’istruzione senza compromettere la qualità accademica.

Inoltre, Unimarconi non è solo la scelta giusta per chi lavora, ma anche per chi aspira a un’esperienza internazionale.

L’ateneo collabora con istituzioni estere e propone programmi di scambio accademico che arricchiscono il percorso formativo con una solida prospettiva globale.

Alla fine, chi vuole restare al passo con le innovazioni e incontrare la domanda del mercato del lavoro attuale troverà in Unimarconi un alleato prezioso, grazie alla sua didattica orientata verso le ultime novità digitali.