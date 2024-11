Laurea Online in Ingegneria Informatica (Sistemi Informativi e Qualità del Software) LM-32 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica della Unimarconi mira a formare professionisti di alto livello pronti ad affrontare le sfide del mondo tecnologico odierno.

Gli studenti acquisiranno una solida preparazione nelle tre aree fondamentali dell’ingegneria informatica: hardware, software e informatica giuridica.

Con un focus particolare sui sistemi informativi e sulla qualità del software, il programma fornisce agli studenti una comprensione approfondita della progettazione e gestione delle infrastrutture informatiche moderne.

Le competenze sviluppate permettono di gestire l’informazione con metodologie avanzate e soluzioni basate su tecniche algoritmiche sofisticate e sistemi ad alte prestazioni.

Il percorso formativo, che appartiene alla classe di laurea LM-32, si propone di creare un ponte tra le conoscenze teoriche e le applicazioni pratiche, orientando gli studenti verso la risoluzione di problemi ingegneristici complessi.

Alla fine del corso, i laureati saranno equipaggiati non solo con le competenze tecniche necessarie, ma anche con la capacità di innovare all’interno dei processi aziendali, contribuendo in modo significativo al miglioramento continuo delle soluzioni tecnologiche.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso Unimarconi è progettato per fornire una formazione solida e versatile, di natura interdisciplinare. Con una combinazione di materie obbligatorie e opzionali, gli studenti possono personalizzare il loro percorso di apprendimento in base alle proprie aspirazioni professionali.

Durante il primo anno, gli studenti accumulano 60 CFU attraverso corsi fondamentali che comprendono Intelligenza Artificiale, Ingegneria e Qualità del Software e Sistemi Satellitari. Questi corsi sono progettati per dare una base robusta a chi intende specializzarsi in applicazioni avanzate dell’ingegneria informatica.

Nel secondo anno, gli studenti sono sfidati a immergersi in corsi specialistici come Sistemi Informativi per l’Impresa in Rete, Ingegneria per l’Embedded Software e Sicurezza nei Sistemi Informatici. Questo è anche l’anno in cui esplorano tecnologie emergenti come LTE, 5G e Internet of Things, acquisendo ulteriori 60 CFU.

Un aspetto unico del piano di studi è la possibilità di scegliere tra materie opzionali quali Blockchain, Infrastrutture Digitali e Cybersecurity. Queste opzioni consentono agli studenti di sviluppare competenze in aree di grande rilevanza e attualità, preparando al meglio i laureati per le sfide del futuro.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso Unimarconi, è essenziale possedere una solida base accademica. Gli aspiranti studenti devono aver conseguito una Laurea o un Diploma Universitario di durata triennale, oppure un titolo di studio equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto idoneo dall’università.

Una peculiarità del programma è la sua apertura tutto l’anno, consentendo agli studenti di iscriversi in qualsiasi momento senza dover attendere le tradizionali scadenze universitarie. Questo approccio offre una flessibilità notevole per chi vuole intraprendere o continuare il proprio percorso accademico senza interruzioni.

Nel caso in cui alcuni requisiti specifici non siano soddisfatti, Unimarconi offre la possibilità di frequentare corsi singoli con integrazioni curriculari (noti come OFA – Obblighi Formativi Aggiuntivi), per colmare eventuali lacune. Questi corsi consentono di accedere al test per valutare il proprio livello di preparazione e garantire una piena idoneità per il programma.

Il corso di laurea è a libero accesso, pertanto non è prevista alcuna prova di ammissione, eliminando così un ostacolo che spesso scoraggia molti aspiranti ingegneri. Con l’iscrizione aperta tutto l’anno, Unimarconi promuove un approccio inclusivo e accessibile, rispondendo alle esigenze di studenti moderni che cercano di conciliare studio e altre responsabilità.

Prospettive occupazionali

Diventare un ingegnere informatico presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi permette di accedere a una vasta gamma di opportunità professionali.

I laureati possono intraprendere carriere nel settore dell’ingegneria informatica con ruoli di grande responsabilità e potenziale economico. Gli ingegneri informatici possono lavorare nella gestione, sviluppo e manutenzione di sistemi di elaborazione e reti di calcolatori, software applicativo, oltre che nella personalizzazione e adattamento delle piattaforme software.

Le loro competenze sono altamente richieste in aziende progettuali e produttive di dispositivi elettronici e sistemi, nonché in industrie manifatturiere e servizi privati che si avvalgono di tecnologie avanzate. Questo apre le porte a ruoli nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti elettronici, oltre a posizioni nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi IT. I laureati possono anche dedicarsi alla sicurezza informatica, diventando esperti in un campo cruciale e in continua espansione.

Oltre a queste opportunità, gli ingegneri informatici in possesso di una laurea nella classe LM-32 possono vantare un elevato tasso di occupazione del 94,6% sia in Italia che all’estero. A cinque anni dalla laurea, la retribuzione media mensile netta si attesta tra le più alte, circa 2.041 euro.

Le prospettive occupazionali in questo settore continuano a crescere, mantenendo un fabbisogno annuo elevato che rende le lauree in informatica tra le più richieste nel prossimo futuro.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta una scelta ideale per chi cerca un’istruzione di qualità che non rompa il salvadanaio.

Con rette annuali competitive e una vasta gamma di corsi disponibili, l’ateneo si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze moderne degli studenti.

Per chi lavora e studia, Unimarconi offre flessibilità senza compromessi. L’ambiente di apprendimento online è progettato per chi ha già un lavoro o altri impegni, permettendo di seguire le lezioni secondo i propri ritmi e senza perdere un grammo in termini di qualità educativa. Si tratta di un’opportunità perfetta per aggiornare le proprie capacità e restare al passo con le esigenze del mercato del lavoro.

L’università offre anche un’esperienza accademica con una dimensione internazionale, grazie a collaborazioni con istituzioni estere che consentono programmi di scambio e studi all’estero.

Unimarconi è l’ateneo che ti prepara a una carriera globale, arricchendo il tuo profilo sia dal punto di vista culturale che professionale.