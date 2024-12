Laurea Online in Management dello Sport e delle Attività Motorie LM-47 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie presso l’Università Unipegaso è progettato per fornire agli studenti una solida preparazione multidisciplinare in ambiti fondamentali come l’economia, il diritto, le scienze motorie-sportive e la psico-sociologia.

L’obiettivo è formare professionisti capaci di operare efficacemente nel panorama sempre più competitivo delle aziende e delle associazioni sportive, nonché nelle imprese dedicate alla progettazione, organizzazione, gestione e promozione di servizi e strutture per attività sportive e ricreative.

Attraverso un approccio didattico che integra diverse aree del sapere, gli studenti sono incoraggiati a unire le conoscenze acquisite in scienze motorie e sportive con quelle economiche e giuridiche, sviluppando così competenze critiche per affrontare le sfide e le problematiche del settore.

In tal modo, i futuri laureati saranno preparati non solo ad analizzare la nascita e lo sviluppo economico delle imprese sportive, ma anche a comprenderne le dinamiche gestionali e promozionali, sapendosi muovere con competenza e sicurezza in un contesto lavorativo dinamico e in continua evoluzione.

Piano di studi

Nella Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie dell’Università Unipegaso, il piano di studi è stato progettato per garantire una formazione completa ed equilibrata. Durante i due anni del corso, gli studenti acquisiranno conoscenze suddivise in vari ambiti disciplinari che coprono le attività motorie-sportive, aspetti economici, giuridici e psicosociologici.

Si prevedono materie caratterizzanti che accumulano un totale di 75 CFU, mentre 15 CFU sono riservati a materie affini o integrative. In queste ultime, gli studenti approfondiscono tecniche e metodologie per la comunicazione istituzionale a livello professionale, apprendendo anche competenze in ambito interculturale. Completa il piano il restante dei 30 CFU che coprono attività legate a conoscenze linguistiche e tirocini formativi e di orientamento.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie presso l’Università Unipegaso, è necessario essere in possesso di una laurea triennale o di un titolo equipollente. Gli studenti devono avere acquisito un determinato numero di CFU in discipline attinenti alle aree delle discipline motorie e sportive, aziendali, giuridiche ed economiche.

Ogni candidato deve dimostrare un’adeguata preparazione personale, che viene verificata attraverso un test d’ingresso. Questo non preclude l’ammissione al corso, bensì serve a valutare il livello di preparazione.

Nel caso in cui l’esito del test risulti negativo, gli studenti dovranno affrontare degli Obblighi Formativi Aggiuntivi per colmare le eventuali lacune.

La flessibilità dell’Università Unipegaso consente agli studenti di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, aderendo alla politica degli Atenei Online riconosciuti dal MIUR, senza incorrere in costi aggiuntivi.

Questo approccio garantisce un processo di iscrizione senza intoppi, adatto anche a chi ha esigenze particolari di tempistica.

Prospettive occupazionali

Laurearsi in Management dello Sport e delle Attività Motorie presso l’Università Unipegaso apre un ventaglio di opportunità professionali enormemente diversificate.

I laureati possono trovare impiego come istruttori di discipline sportive non agonistiche, organizzatori di eventi e strutture sportive, nonché come osservatori sportivi. Le competenze acquisite permettono di operare anche come allenatori e tecnici sportivi o di assumere il ruolo di arbitri e giudici di gara.

Altre prospettive includono posizioni di manager sportivo, organizzatore e gestore di attività e di eventi sportivi, direttore sportivo, così come sport marketing manager, promoter sportivo e gestore di impianti.

Inoltre, ruoli come operatori in federazioni e leghe sportive, gestori di impianti presso enti locali, insegnanti di educazione fisica, gestori di palestre e centri fitness, o come dirigenti sportivi sia in realtà profit che no profit, sono altre possibili destinazioni lavorative.

Il corso di laurea appartenente alla classe LM-47 è particolarmente strategico grazie alla crescente attenzione verso il benessere fisico e lo sport.

Il settore delle scienze motorie sta vivendo una richiesta elevata, con un impressionante tasso di occupazione dell’86,3%. L’elevato fabbisogno annuo di laureati in questo campo sottolinea la crescente domanda di esperti qualificati, mentre la retribuzione media a cinque anni dalla laurea si attesta sui 1.452 euro, rendendo questo percorso non solo interessante dal punto di vista formativo, ma anche remunerativo.

Perché scegliere Unipegaso

Hai bisogno della massima flessibilità per gestire i tuoi impegni? L’Università Telematica Pegaso ti offre la libertà di studiare quando e dove vuoi, rendendola perfetta per chi deve conciliare lavoro, famiglia e formazione senza rinunciare alla qualità degli studi.

Cerchi un’università che ti supporti a 360 gradi? Pegaso offre tutor dedicati e un’assistenza continua, garantendo un percorso di studi sereno e personalizzato. È l’ateneo ideale per chi desidera sentirsi accompagnato e valorizzato durante la propria formazione accademica.

Vuoi un’educazione orientata al futuro? Pegaso integra tecnologie innovative nella didattica, preparandoti alle sfide del mondo moderno. Se aspiri a essere competitivo nel mercato globale, questo ateneo ti fornirà gli strumenti necessari per eccellere.