Laurea Online in Patrimoni Culturali nell'Era Digitale (Patrimoni archeologici e museali nell'ambito delle digital humanities) LM-43 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea magistrale in Patrimoni culturali nell’era digitale Uninettuno ha l’obiettivo di formare professionisti altamente specializzati nel campo dell’integrazione tra competenze umanistiche e informatiche.

Gli studenti saranno guidati a esplorare profondamente il funzionamento e i principi delle scienze umane e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), focalizzandosi su una metodologia che unisce teoria e pratica attraverso le digital humanities.

Attraverso un curriculum innovativo, il programma prepara gli studenti ad affrontare le sfide contemporanee della gestione del patrimonio culturale, supportando la conoscenza, la tutela e la valorizzazione sostenibile dei patrimoni di fronte a sfide come il cambiamento climatico, le pandemie e il sovraffollamento.

Inoltre, viene sottolineata l’importanza crescente della digitalizzazione dei beni culturali e letterari, un’esigenza in forte espansione che si scontra con le limitazioni strutturali presenti sia nel settore pubblico che in quello privato.

Il corso fornisce un sapere interdisciplinare che collega letteratura, archivistica, archeologia, storia e storia dell’arte con approcci informatici e computazionali. Questo aiuta a ripensare le metodologie di ricerca e amplia il panorama delle opportunità professionali.

Completa il quadro formativo la conoscenza degli aspetti giuridici legati ai documenti digitali, essenziale per una visione d’insieme solida e interdisciplinare, capace di guidare i progetti di digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Piano di studi

Il Piano di Studi del corso di laurea magistrale in Patrimoni Culturali nell’Era Digitale offerto da Uninettuno è progettato per garantire un approccio formativo completo e articolato.

Durante i due anni di corso, gli studenti affrontano un programma che combina materie informatiche con discipline umanistiche, storico-artistiche, archeologiche e archivistiche, sempre nel contesto digitale.

Il primo anno è orientato a costruire una solida base teorica e pratica nelle tecnologie digitali applicate ai beni culturali, con corsi che promuovono competenze essenziali in informatica.

Le materie letterarie e storico-artistiche, supportate da studi teorici e metodologici, introducono gli studenti all’uso degli strumenti digitali per la valorizzazione del patrimonio.

Nel secondo anno, gli studenti si specializzano nei loro ambiti prescelti tra i due indirizzi proposti: “Patrimoni archeologici e museali nell’ambito delle digital humanities” e “Patrimoni archivistici e testuali nell’ambito delle digital humanities”.

Il percorso si completa con una visione pratica del panorama professionale, attraverso laboratori e workshop che promuovono l’interazione tra metodi tradizionali e innovazioni digitali.

Per un dettaglio completo di tutte le materie e delle attività didattiche, è possibile accedere al piano di studi scaricabile, il quale offre una panoramica completa delle opportunità educative disponibili.

Prerequisiti di accesso

Per entrare nel corso di laurea magistrale in Patrimoni culturali nell’era digitale all’Uninettuno, è essenziale aver conseguito una laurea triennale o un equivalente riconosciuto. Le aree accademiche principali comprendono Beni Culturali (L-1), Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda (L-3), così come discipline tecnologiche, ingegneristiche e in scienze dell’informazione.

L’obiettivo è garantire che gli studenti abbiano una solida base conoscitiva nei settori interconnessi dell’umanesimo e della tecnologia.

È inoltre richiesta una comprovata competenza in lingua inglese, con la necessità di almeno 6 CFU corrispondenti al livello B2 di inglese, oppure un’equivalente certificazione documentata. Questa componente è cruciale per permettere agli studenti di partecipare attivamente a corsi internazionali e accedere a risorse digitali di ampia portata.

Coloro che provengono da percorsi di studio differenti devono possedere un minimo di 42 CFU in specifici Settori Scientifico Disciplinari. Questo requisito assicura che gli studenti siano preparati ad affrontare le tematiche interdisciplinari che caratterizzano il corso, promuovendo un’esperienza educativa ricca di interazioni tra differenti ambiti del sapere.

Prospettive occupazionali

I laureati del corso in Patrimoni culturali nell’era digitale all’Uninettuno acquisiranno competenze di spicco nelle tecniche di digitalizzazione, fondamentali per la diagnosi, lo studio e la protezione del patrimonio culturale.

Questa specializzazione prepara gli studenti a ricoprire ruoli chiave non solo nella conservazione, ma anche nell’Heritage Management e nell’Heritage Education, settori in espansione che richiedono una forte capacità di progettazione e gestione di attività culturali produttive.

Questi professionisti saranno ambiti in vari settori, tra cui servizi e industrie culturali, enti del terzo settore come istituti di cultura e centri specializzati, operanti nei contesti museali, archeologici e archivistici. Qui, le loro abilità nella gestione, comunicazione e promozione di beni e risorse culturali risulteranno cruciali, contribuendo a una valorizzazione sostenibile del patrimonio stesso.

Nel contesto del Codice Classe di Laurea: LM-43, il settore umanistico-letterario continua a mostrare una grande vitalità, con un tasso di occupazione dell’81,3% a cinque anni dalla laurea. I laureati possono aspettarsi una retribuzione media di circa 1.500 euro, con promettenti possibilità di crescita, specialmente in contesti culturali e creativi. L’abilità di unire passione per le discipline umanistiche e competenze digitali rappresenta un valore aggiunto nel mercato del lavoro, aprendo la strada a ruoli specializzati e di responsabilità crescente.

Perché scegliere Uninettuno

Se desideri un’esperienza universitaria davvero internazionale senza dover abbandonare la comodità di casa, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno è la scelta perfetta.

Con un’offerta formativa che abbraccia diverse lingue, questo ateneo non solo prepara i suoi studenti ad affrontare il mercato globale, ma li immerge anche in una rete di collaborazioni con università leader all’estero.

Per gli studenti che lavorano, Uninettuno è un vero e proprio game-changer. I suoi programmi sono progettati per offrire la massima flessibilità, integrando lezioni online che permettono di gestire il tempo con efficacia.

Questa struttura è ideale per chi desidera mantenere il proprio impegno professionale mentre acquisisce nuove competenze accademiche.

L’innovazione è al cuore dell’offerta formativa di Uninettuno, che impiega metodologie avanzate come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online.

Questo approccio non solo rende il percorso educativo più dinamico, ma prepara adeguatamente gli studenti a padroneggiare le sfide future con una mentalità moderna e competente.