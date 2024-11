Laurea Online in Pedagogia LM-85 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Magistrale in Pedagogia dell’Università Telematica Guglielmo Marconi, riconosciuto nella classe LM-85, si propone di formare professionisti capaci di operare efficacemente nell’ambito pedagogico e didattico. Questo percorso formativo è concepito per fornire una solida base nelle discipline pedagogiche, metodologiche, sociologiche, psicologiche ed etiche, fondamentali per chi intende lavorare nei servizi alla persona, sia individualmente che in gruppo.

Particolare enfasi è posta sull’esperienza teorico-metodologica e sulla ricerca, che mirano all’applicazione pratica di tecniche e strategie di intervento formativo. Gli studenti apprendono a comprendere e rielaborare i principi della relazione di aiuto e della conduzione dei gruppi, sviluppando competenze per analizzare le influenze socio-culturali e biopsichiche sul comportamento umano. Tale preparazione è essenziale per migliorare la comprensione di sé e delle dinamiche di gruppo, aspetti cruciali nel campo educativo e pedagogico.

Attraverso questo corso, il futuro pedagogista sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite in contesti reali, adattando le tecniche di insegnamento a vari livelli e ambiti, inclusi quelli socio-ambientali e scolastici. La formazione è quindi orientata a sviluppare una professionalità versatile e capace di rispondere alle sfide educative contemporanee con competenza e creatività.

Piano di studi

Il piano di studi della Laurea Magistrale in Pedagogia presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è strutturato per offrire un’ampia gamma di competenze fondamentali nel campo pedagogico.

Gli studenti hanno la possibilità di seguire corsi che spaziano da soggetti strettamente pedagogici, come Filosofia dell’educazione e Didattica speciale, a materie interdisciplinari che ampliano l’orizzonte formativo, come Glottodidattica e Criminologia.

La flessibilità del percorso consente di personalizzare il proprio piano attraverso la scelta di esami opzionali. Gli studenti possono optare per corsi come Metodi e tecniche del counseling, Didattica della lingua italiana e Disturbi cognitivi in età evolutiva, permettendo un approfondimento in specifici settori di interesse.

Il corso valorizza l’approccio teorico integrato con esperienze pratiche, preparando i partecipanti ad affrontare sfide educative reali con un bagaglio di strategie pedagogiche avanzate.

Prerequisiti di accesso

Per intraprendere la Laurea Magistrale in Pedagogia presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, i candidati devono possedere un titolo di studio triennale, come una laurea o un diploma universitario. È accessibile anche a chi ha conseguito un titolo estero riconosciuto equivalente.

L’accesso al corso è completamente libero: non serve superare alcun test d’ingresso selettivo. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, offrendo ai futuri studenti la massima flessibilità nella pianificazione del proprio percorso accademico.

Il corso ha una durata di due anni accademici e conferisce 120 crediti formativi universitari (CFU), fondamentali per accedere a una vasta gamma di opportunità professionali nel mondo della pedagogia.

Prospettive occupazionali

Il pedagogista laureato presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi trova numerose opportunità di carriera in diversi contesti. Le prospettive includono il settore scolastico, enti locali come Comuni e Regioni, e aziende sanitarie, specialmente nei servizi di prevenzione e riabilitazione.

Altri ambiti di impiego comprendono enti pubblici e privati, organizzazioni non profit, con ruoli che spaziano da quello di dipendente a libero professionista. Le attività possono riguardare la progettazione e organizzazione di interventi formativi, educativi e socio-culturali.

Inoltre, con questa laurea magistrale, è possibile accedere all’insegnamento delle materie di Filosofia e Scienze Umane nelle scuole secondarie, nonché a ruoli nell’editoria scolastica, gestione di servizi didattici e progettazione di percorsi formativi innovativi per insegnanti.

Per i laureati nella classe LM-85, il settore dell’educazione e formazione, compreso quello delle scienze motorie, rappresenta una delle aree con maggiore richiesta. Attualmente, il tasso di occupazione per i laureati è dell’86,4%, con un fabbisogno annuo di oltre 43.000 laureati. La domanda è superiore all’offerta, il che crea ottime opportunità per i neolaureati.

Cinque anni dopo la laurea, la retribuzione media netta si attesta intorno a 1.380 euro, dimostrando la rilevanza economica di questa carriera.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi è un’ottima scelta per chi cerca un’istruzione di qualità accessibile. Con rette annuali competitive e una vasta offerta di corsi, si distingue per la sua flessibilità didattica, perfetta per studenti che vogliono conciliare studio e lavoro senza compromessi.

Unimarconi è particolarmente adatta per gli studenti lavoratori grazie al suo ambiente di apprendimento online, che consente di seguire le lezioni autonomamente, gestendo al meglio il proprio tempo. L’università è in sintonia con le esigenze del mercato del lavoro, preparando i laureati con competenze moderne e pratiche.

Inoltre, Unimarconi offre un’esperienza accademica internazionale grazie a collaborazioni con istituzioni estere, aprendo le porte a scambi culturali e a un percorso educativo che allarga gli orizzonti professionali e culturali degli studenti.