Laurea Online in Psicologia del Lavoro e dell'Economia L-24 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Psicologia del lavoro e dell’economia, offerto da Unimarconi, è pensato per formare i futuri professionisti nello studio e nell’applicazione della psicologia nei contesti lavorativi ed economici. Gli studenti avranno l’opportunità di acquisire competenze specifiche nella gestione delle risorse umane, nei processi decisionali e nella gestione del comportamento organizzativo.

Attraverso un percorso di studi coerente e mirato, che include l’approfondimento di modelli teorici e tecniche pratiche, il corso prepara all’esercizio della professione di Psicologo Junior. Questo ruolo è fondamentale nel supportare gli psicologi senior in interventi diagnostici e progettuali, oltre che nella conduzione di ricerche nei vari ambiti della psicologia applicata.

Particolare enfasi è posta sulla capacità di integrare conoscenze multidisciplinari, essendo la psicologia del lavoro e dell’economia un campo in continua evoluzione e strettamente interconnesso con contesti economici e sociali. Gli studenti saranno incoraggiati ad applicare un approccio etico e scientifico, sviluppando abilità critiche e analitiche essenziali per il problem solving e l’ottimizzazione delle dinamiche lavorative.

Con un occhio puntato verso la laurea magistrale, le finalità didattiche di questo corso si estendono alla preparazione per ruoli accademici e di ricerca avanzata, dove gli immatricolati possono proseguire nella comprensione approfondita dei fattori psicologici che influenzano le strutture economiche e lavorative contemporanee.

Piano di studi

Il Piano di studi del corso di laurea triennale in Psicologia del lavoro e dell’economia all’Unimarconi è strutturato in modo da offrire un percorso formativo completo e stimolante, suddiviso su tre anni accademici.

Durante il primo anno, gli studenti sono introdotti alle basi della psicologia attraverso corsi generali che stabiliscono le fondamenta del sapere psicologico. Questi insegnamenti iniziali sono cruciali per acquisire una visione d’insieme delle diverse prospettive teoriche e metodologiche del campo.

Successivamente, nel secondo e terzo anno, gli studenti cominciano a specializzarsi in discipline più specifiche relative alla psicologia del lavoro e dell’economia. L’offerta formativa include corsi avanzati che coprono argomenti come il comportamento organizzativo, l’analisi delle dinamiche di gruppo, la gestione delle risorse umane e i processi decisionali in contesti economici.

Il piano didattico prevede l’acquisizione di 60 CFU per ciascun anno di studi, per un totale di 180 CFU. Durante il percorso, gli studenti hanno l’opportunità di partecipare a programmi Erasmus, che offrono l’esperienza unica di studiare all’estero, nonché laboratori pratici in ambiti innovativi come la neuroeconomia e il neuromarketing, essenziali per comprendere le nuove frontiere della psicologia applicata.

La combinazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche prepara gli studenti ad affrontare le sfide del mondo professionale, fornendo le competenze necessarie per operare efficacemente in contesti lavorativi sia a livello nazionale che globale.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea triennale in Psicologia del lavoro e dell’economia presso Unimarconi, gli studenti devono inizialmente completare un test di valutazione delle competenze. Questo test non è selettivo e non ostacola l’ammissione, bensì ha l’obiettivo di identificare le aree in cui gli studenti potrebbero necessitare di un potenziamento.

La particolarità di questo corso è che le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno, offrendo massima flessibilità per la pianificazione accademica degli studenti.

Il corso ha una durata di tre anni accademici, durante i quali gli studenti sono impegnati in un curriculum rigoroso e diversificato, progettato per fornire una solida base nelle scienze psicologiche con un focus particolare sulla psicologia applicata ai contesti lavorativi ed economici. Questo approccio strategico è pensato per garantire che ogni studente possa adattarsi efficacemente alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, senza trascurare i propri interessi accademici.

Durante il corso, a supporto di una preparazione completa, Unimarconi offre anche tutorial e risorse online accessibili per facilitare l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze richieste. Questi strumenti didattici integrativi mirano a potenziare ulteriormente la formazione teorica con esperienze pratiche e applicazioni reali, preparando gli studenti a sfide concrete nel mondo professionale della psicologia del lavoro.

Prospettive occupazionali

I laureati in Psicologia del lavoro e dell’economia presso Unimarconi possono aspirare a una vasta gamma di opportunità lavorative.

La figura di riferimento è quella dello psicologo, ed è importante sottolineare come il percorso triennale di classe L-24 non abiliti direttamente alla professione, ma costituisca un passaggio fondamentale verso il conseguimento della laurea magistrale abilitante LM-51.

Gli studenti devono completare con successo il Tirocinio Pratico Valutativo e la Prova Pratica Valutativa per accedere all’albo professionale degli psicologi.

Questa laurea prepara quindi a un avanzamento accademico e professionale, permettendo ai laureati di contribuire significativamente in ambiti diversi.

Gli sbocchi tradizionali includono il lavoro in organizzazioni pubbliche e private, dove possono svolgere consulenze sui comportamenti organizzativi e le dinamiche relazionali.

Inoltre, i laureati possono esplorare ruoli nel settore delle risorse umane, della formazione e dello sviluppo organizzativo, dove possono influenzare positivamente le pratiche di assunzione, gestione e sviluppo del personale.

Considerando la classe di laurea L-24, il settore della psicologia si presenta con una dinamica particolare.

Nonostante vi sia una forte domanda di laureati con capacità sanitarie, il mercato del lavoro in questo settore è caratterizzato da un certo squilibrio tra l’offerta di professionisti e il fabbisogno del mercato.

Il tasso di occupazione per i laureati in questo campo è pari all’84,2%, dimostrando che le opportunità di lavoro sono sostanzialmente accessibili.

Inoltre, a cinque anni dalla laurea, la retribuzione media si attesta intorno ai 1.406 euro, offrendo prospettive di carriera economicamente sostenibili e in crescita.

Perché scegliere Unimarconi

L’Università Telematica Unimarconi rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un’istruzione di alta qualità a condizioni accessibili, con rette annuali competitive e una vasta offerta formativa. Questo istituto si distingue per il suo approccio didattico flessibile, adatto a coloro che desiderano bilanciare professione e studio senza sacrificare la formazione.

Unimarconi offre un ambiente di apprendimento su misura per le esigenze degli studenti lavoratori, permettendo di seguire le lezioni online e gestire il tempo in autonomia. Questo si traduce in una preparazione mirata alle esigenze del mercato del lavoro, con competenze aggiornate e immediatamente applicabili.

Per coloro che mirano a un’esperienza internazionale, l’ateneo si apre alle opportunità globali grazie a numerose collaborazioni con istituzioni estere, arricchendo il percorso accademico degli studenti con prospettive culturali e professionali globali.