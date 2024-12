Laurea Online in Scienze della Comunicazione (Comunicazione Digitale d'Impresa) L-20 - Uninettuno

Finalità didattiche

Il corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con indirizzo Comunicazione Digitale d’Impresa offerto dall’Uninettuno è progettato per fornire ai suoi studenti una solida base nel mondo in continua evoluzione della comunicazione.

Con la digitalizzazione che continua a ridefinire il panorama industriale, questo corso mira a colmare il divario tra la teoria della comunicazione tradizionale e le competenze pratiche necessarie per avere successo nelle moderne aree della comunicazione.

Gli studenti verranno preparati a comprendere a fondo come Internet, i social media e la comunicazione aziendale si intersecano tra loro. La formazione proposta è multidisciplinare, abbracciando discipline che spaziano dalla sociologia alle scienze umane fino alle teorie dei media.

Questo approccio garantisce ai laureati la capacità di affrontare temi complessi legati alla comunicazione, dotandoli degli strumenti per analizzare e risolvere problematiche concrete in contesti pubblici e privati. La struttura del corso permette inoltre di sviluppare capacità critiche e creative che sono essenziali per qualsiasi professionista del settore.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze della Comunicazione di Uninettuno offre due distinti percorsi formativi che permettono agli studenti di personalizzare la propria esperienza educativa in base agli interessi personali e alle aspirazioni professionali.

Gli studenti scelgono tra gli indirizzi di “Istituzioni pubbliche e media digitali” e “Comunicazione digitale d’impresa”, ciascuno dei quali offre un approccio unico e specializzato al campo della comunicazione.

Per entrambi gli indirizzi, il curriculum di base include materie essenziali come la semiotica generale, la sociologia della comunicazione e la comunicazione istituzionale nell’era digitale. Oltre a queste materie fondamentali, gli studenti apprendono i processi di lobbying e public affair, che rivestono un ruolo centrale nella preparazione a una carriera nel settore della comunicazione.

L’indirizzo di “Istituzioni pubbliche e media digitali” pone l’accento sulle scienze umane ed economico-sociali, con corsi che comprendono la sociologia dei processi culturali e comunicativi e la pedagogia sperimentale. Le discipline di metodologie della comunicazione includono esami in cinema, fotografia, televisione, museologia, e critica artistica e del restauro.

D’altro canto, l’indirizzo di “Comunicazione digitale di impresa” si focalizza sui nuovi mezzi di comunicazione e sulle strategie di marketing per le imprese, incorporando studi in economia e gestione delle imprese, psicologia, e pedagogia. Anche in questo caso, le discipline mediologiche sono cruciali, con materie come la sociologia dei processi economici e del lavoro.

Prima della tesi di laurea, gli studenti devono ottenere un certificato di lingua inglese di livello B1 e sostenere esami di informatica, insieme alle attività a scelta dello studente.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso Uninettuno, le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, un aspetto che offre grande flessibilità per gli studenti interessati.

Non è richiesto alcun test di ingresso formale; tuttavia, gli aspiranti studenti devono affrontare un test di valutazione delle competenze, che permette all’ateneo di indirizzare al meglio le esigenze formative individuali e organizzare eventuali percorsi di supporto.

È essenziale che gli studenti abbiano una conoscenza di base della lingua inglese, dato che numerosi materiali didattici e test potrebbero includere contenuti in lingua.

Inoltre, una dimestichezza elementare con gli strumenti informatici è altamente consigliata. Lacune in queste aree non costituiranno un ostacolo per l’iscrizione, poiché Uninettuno mette a disposizione risorse e corsi di recupero per potenziare tali competenze. Questo approccio assicura che tutti gli studenti siano pronti ad affrontare le sfide accademiche con sicurezza e competenza.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso Uninettuno è un trampolino di lancio verso l’affascinante mondo della comunicazione aziendale e delle arti creative, preparandoti per ruoli dove la creatività unita alla strategia è la chiave del successo.

Le opportunità lavorative sono varie e stimolanti, dai ruoli di redattore di contenuti nei media alla creazione di testi pubblicitari, fino a posizioni come brand content manager e social media manager. Queste carriere sono molto apprezzate soprattutto nei contesti aziendali dove il marketing e il branding sono cruciali. Inoltre, l’industria dello spettacolo e quella editoriale offrono campi ricchi di potenziale per i laureati in questo settore dinamico e in continua evoluzione.

Guardando alla classe di laurea L-20, le lauree in comunicazione continuano a mantenere ottime prospettive di impiego, vantando un tasso di occupazione dell’86,3%. L’attrattiva verso questa carriera è rafforzata dal fatto che, a cinque anni dal conseguimento del titolo, i laureati percepiscono un salario medio di 1.583 euro.

Le competenze acquisite sono versatili e applicabili in una vasta gamma di contesti lavorativi, dalle istituzioni pubbliche a organizzazioni internazionali, mostrando come la comunicazione sia un asset vitale in ogni settore. Essere in grado di comunicare efficacemente non è solo una necessità, ma un’arte che può aprire porte inaspettate e portare a soddisfazioni professionali significative.

Perché scegliere Uninettuno

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno è la scelta perfetta per chi cerca una formazione internazionale senza rinunciare alla comodità di casa propria.

Offre un ambiente di apprendimento unico, grazie alla disponibilità di corsi in diverse lingue e alla collaborazione con università estere. Questo rende Uninettuno particolarmente adatta a chi ha l’ambizione di affrontare il mondo del lavoro su scala globale.

Perfetto per i professionisti che vogliono continuare a crescere senza interrompere la loro carriera, Uninettuno propone programmi flessibili che si adattano ai ritmi di lavoro più intensi.

Le lezioni online permettono una gestione del tempo ottimale, consentendo agli studenti di bilanciare efficacemente gli impegni lavorativi con quelli accademici.

L’approccio formativo di Uninettuno è altamente innovativo, caratterizzato da metodologie didattiche avanzate come video-lezioni interattive ed esercitazioni pratiche online.

Questo rende l’esperienza educativa stimolante e al passo con le esigenze della società moderna, preparando gli studenti ad affrontare le sfide del futuro con competenze solide e attuali.