Laurea Online in Scienze dell'Educazione e della Formazione L-19 - UniDav

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso UniDav è progettato per fornirti una solida base di competenze nei campi pedagogico, psicologico, sociologico, storico e filosofico. L’obiettivo principale è formare educatori socio-pedagogici pronti ad affrontare diverse sfide educative con un approccio sia teorico che pratico.

Attraverso un mix di formazione epistemologica e metodologica, il programma offre non solo lezioni teoriche ma anche esperienze pratiche grazie a laboratori e tirocini, essenziali per radicare la conoscenza nel contesto reale.

Vengono incluse anche competenze trasversali come quelle giuridiche e comunicative, oltre a un’attenzione particolare all’uso delle tecnologie didattiche, preparando gli studenti a essere educatori innovativi e versatili.

I due indirizzi del corso – Educatore sociale ed Educatore nei servizi per l’infanzia – permettono di specializzarsi ulteriormente, offrendo potenzialità di carriera variegate sia nella gestione di situazioni di fragilità che nell’accompagnamento alla crescita infantile.

Così, UniDav non solo forma professionisti competenti ma anche cittadini responsabili, pronti a influenzare positivamente le comunità in cui opereranno.

Piano di studi

Il piano di studi per la Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso UniDav è strutturato per fornirti una panoramica completa delle discipline che saranno alla base del tuo percorso educativo.

Con una forte impronta nelle scienze sociali, il programma pone una particolare enfasi sulle aree socio-psico-pedagogiche e metodologico-didattiche.

Tra le materie fondamentali che costituiscono l’ossatura del tuo apprendimento ci sono la Pedagogia Generale, che ti fornirà gli strumenti teorici per comprendere i processi educativi, e la Storia dell’infanzia e dell’educazione.

Psicologia dello sviluppo e Sociologia della famiglia ti offriranno una comprensione più approfondita delle dinamiche individuali e sociali.

Il piano di studi integra anche discipline storico-filosofiche come l’Etica delle relazioni e la Storia moderna. Inoltre, non mancheranno gli insegnamenti di Legislazione delle istituzioni educative, essenziali per navigare nel contesto legale dell’educazione.

Due tirocini curricolari, uno interno e uno esterno, ti permetteranno di mettere in pratica quanto appreso in aula e rafforzare le tue competenze sul campo.

Prerequisiti di accesso

Per poterti iscrivere alla Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione offerta da UniDav, è necessario avere un diploma quinquennale di scuola superiore o un titolo equivalente ottenuto all’estero. Questo requisito è fondamentale e assicura che gli studenti abbiano un background educativo sufficiente a intraprendere un percorso universitario impegnativo.

Una delle caratteristiche più vantaggiose di UniDav è la flessibilità delle iscrizioni. Non sei vincolato da scadenze rigide: le iscrizioni, infatti, sono aperte tutto l’anno. Questo significa che puoi iniziare a studiare quando sei veramente pronto, senza la pressione di una data di scadenza.

In aggiunta, per garantire un ambiente di apprendimento inclusivo e accessibile, UniDav non richiede ulteriori requisiti di accesso specifici oltre al diploma. Così facendo, tende una mano a chiunque desideri seguire la vocazione di diventare un educatore socio-pedagogico, indipendentemente dal proprio background.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso UniDav offre un futuro professionale promettente, con sbocchi lavorativi che variano a seconda dell’indirizzo scelto.

Se la tua strada è il curriculum Educatore sociale, avrai l’opportunità di lavorare nei servizi educativi per lo sviluppo della persona, in contesti come enti erogatori di servizi ludici, artistico-espressivi o di animazione per tutte le fasce d’età. Questo si traduce in un ruolo cruciale nel settore dei servizi per la promozione del benessere e della salute, con possibilità di operare in ambiti che offrono servizi per l’integrazione e la formazione interculturale dei migranti o, ancora, come educatori nel sistema penitenziario.

Per chi opta per il curriculum Educatore nei servizi per l’infanzia, gli sbocchi professionali spaziano tra i servizi educativi e socio-ricreativi per neonati e bambini, come ludoteche e centri per famiglie. La laurea conseguita permette di aspirare anche al ruolo di educatore professionale socio-pedagogico, aprendo le porte ai concorsi pubblici per l’insegnamento negli asili nido.

Per quanto riguarda le opportunità più ampie legate alla classe di laurea L-19 nel campo dell’educazione e della formazione, i dati parlano chiaro: il settore è in crescita, con un tasso di occupazione che si attesta intorno all’86,4%. La richiesta di laureati supera l’offerta, con un fabbisogno annuo di 43.550 rispetto a 32.700 disponibili.

A cinque anni dalla laurea, i laureati in scienze dell’educazione e della formazione possono aspettarsi una retribuzione media netta di circa 1.380 euro.

Perché scegliere UniDav

L’Università Telematica “Leonardo Da Vinci”, conosciuta come UniDav, rappresenta una scelta accademica moderna ed efficace per coloro che vogliono coniugare studi e impegni personali.

Se desideri percorsi formativi al passo con le esigenze di mercato, UniDav prepara i laureati a misurarsi con le sfide attuali attraverso corsi aggiornati e rilevanti.

La sua piattaforma online intuitiva permette di seguire lezioni in maniera flessibile, adattandosi ai tuoi ritmi, ideale per chi deve gestire impegni di lavoro o familiari.

UniDav si distingue anche per il supporto costante e il tutoraggio dedicato agli studenti, creando un ambiente accademico stimolante e supportivo.

Il contatto diretto con docenti e staff arricchisce ulteriormente l’esperienza formativa, rendendo UniDav un ateneo di eccellenza per chi vuole investire nel proprio futuro professionale.