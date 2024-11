Laurea Online in Scienze dell'Educazione e della Formazione (Educatore nei Servizi per l'Infanzia) L-19 - Unimarconi

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, appartenente alla classe di laurea L-19, ha come obiettivo primario la formazione di professionisti capaci di operare in molteplici contesti educativi e formativi.

Gli studenti saranno preparati a comprendere e agire in situazioni sociali e culturali differenti, coprendo la gamma dall’infanzia fino alla terza età e affrontando problematiche come il disagio giovanile e psicosociale.

Un focus particolare è posto sulla comprensione del contesto storico, sociale e culturale in cui i servizi e i progetti educativi si inseriscono. La preparazione prevede, infatti, che il laureato abbia un bagaglio di conoscenze adeguate per operare efficacemente nelle varie fasi progettuali e operative dell’educazione e della formazione.

Questo avviene attraverso un percorso di studio strutturato che offre due principali orientamenti: l’educazione per l’infanzia e l’educazione sociale e di comunità.

Entrambi gli orientamenti del programma enfatizzano l’importanza della funzione educativa: dall’accompagnamento dei bambini nella prima infanzia, collaborando strettamente con le famiglie, fino alla progettazione di iniziative che promuovono la socializzazione, la creatività e lo sviluppo delle capacità cognitive e sociali.

Il programma sostiene inoltre la creazione di percorsi di autonomia per i bambini e favorisce l’integrazione familiare e comunitaria.

Insomma, la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Unimarconi rappresenta un solido trampolino di lancio per chi desidera cimentarsi nella complessa ma gratificante dimensione dell’educazione specialistica.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi è progettato per fornire agli studenti una solida base teorica e pratica. Durante gli anni accademici, gli studenti esploreranno un’ampia gamma di discipline fondamentali come la pedagogia generale, la psicologia generale e la sociologia generale, indispensabili per una formazione completa nell’educazione.

Gli studenti possono scegliere tra due principali percorsi di specializzazione: “Educatore nei servizi per l’infanzia” e “Educatori sociali e di comunità”. Questi indirizzi consentono di approfondire rispettivamente materie come la psicologia sociale, i processi di sviluppo ed educazione nella prima infanzia per il primo, e la sociologia della devianza e la pedagogia speciale per il secondo.

Ogni percorso è strutturato per rispondere alle esigenze specifiche del settore di riferimento, inserendo nel curriculum esami mirati che aiutano a formare esperti nell’educazione dell’infanzia o nell’educazione sociale. Questo approccio garantisce che i laureati siano pronti a confrontarsi con le sfide pratiche del loro campo di specializzazione, armati di conoscenze rigorose ed efficaci.

Una varietà di esami opzionali arricchirà ulteriormente l’esperienza formativa degli studenti, i quali avranno la possibilità di scaricare il piano di studi completo in formato PDF per una visione dettagliata di tutti i corsi e delle materie offerte.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi, è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale. Questa semplice condizione apre le porte a un percorso formativo completo e articolato, che non prevede test di ingresso selettivi, rendendo il corso accessibile a un ampio pubblico di aspiranti educatori.

Una particolarità del programma è l’introduzione di un test di valutazione non selettivo. L’obiettivo di questo test è la valutazione della preparazione iniziale dello studente. Pur non essendo vincolante per l’accesso, il test serve a identificare eventuali lacune di base, consentendo all’università di predisporre percorsi di recupero personalizzati e garantendo così agli studenti un inizio ottimale della loro carriera accademica.

Inoltre, l’iscrizione al corso è particolarmente flessibile. Le immatricolazioni sono aperte tutto l’anno, permettendo a chiunque di intraprendere questo percorso formativo nel momento più adatto alle proprie esigenze personali e professionali. Questa flessibilità rappresenta un vantaggio significativo per chi intende conciliare lo studio universitario con altri impegni di vita.

Prospettive occupazionali

Il corso di laurea in Servizi per l’educazione e la formazione presso l’Università Telematica Guglielmo Marconi prepara professionisti in grado di lavorare in diversi ambiti del settore educativo. Gli sbocchi lavorativi sono ampi e variegati, offrendo opportunità nei servizi educativi per la prima infanzia, come nidi e centri per bambini, e in attività ludico-creative per tutte le età.

Inoltre, i laureati possono trovare impiego nei servizi scolastici ed extrascolastici, mirati all’inclusione e alla prevenzione del disagio, nonché in servizi di rieducazione e risocializzazione che supportano il reinserimento sociale di individui con disagio fisico o psichico. Questi ruoli sono fondamentali per promuovere il benessere sociale e l’integrazione di gruppi svantaggiati e minoranze.

La classe di laurea L-19, alla quale appartiene il corso, è una delle più richieste nel mercato del lavoro. Il settore dell’educazione e della formazione vanta un tasso di occupazione dell’86,4%, riflettendo una forte domanda di professionisti qualificati. Ogni anno si stima un fabbisogno di 43.550 laureati, a fronte di un’offerta di 32.700, mostrando un’evidente disparità tra domanda e offerta che può favorire i nuovi laureati.

Entro cinque anni dalla laurea, i professionisti in quest’area possono aspettarsi una retribuzione media netta di circa 1.380 euro mensili, a testimonianza del valore e dell’importanza di questa laurea nel panorama lavorativo attuale.

Perché scegliere Unimarconi

Unimarconi è l’ateneo perfetto per chi cerca un’istruzione di qualità a prezzi accessibili. Grazie a rette annuali estremamente competitive e a una vasta gamma di corsi disponibili, si distingue per un approccio didattico flessibile. Questo lo rende un’ottima scelta per chi desidera combinare lavoro e studio senza compromessi sul fronte accademico.

Per coloro che lavorano, Unimarconi offre un ambiente di apprendimento pensato per adattarsi alle esigenze professionali. Le lezioni online permettono di gestire il proprio tempo in modo autonomo, senza rinunciare a una formazione aggiornata e pratica, in linea con le richieste del mercato del lavoro.

Oltre a queste caratteristiche, l’ateneo è ideale per chi sogna un’esperienza internazionale. Grazie alle collaborazioni estere, Unimarconi offre programmi di scambio e percorsi di studio all’estero, amplificando le prospettive culturali e professionali degli studenti.