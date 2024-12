Laurea Online in Scienze dell'Educazione L-19 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione presso l’Università Giustino Fortunato è concepito per formare professionisti capaci di operare efficacemente come educatori in contesti diversificati.

Mirando a creare un equilibrio tra teoria e pratica, il programma include una vasta gamma di discipline che spaziano dall’antropologia alla pedagogia, e dalla psicologia alla sociologia, permettendo agli studenti di sviluppare competenze operative concrete.

Una caratteristica distintiva di questo corso è l’integrazione di tecnologie educative nel curriculum. Gli studenti acquisiscono competenze tecnologiche essenziali per affrontare i bisogni specifici delle persone in vari contesti sociali ed educativi.

Inoltre, viene posta particolare attenzione allo sviluppo di un livello intermedio di competenza in una lingua straniera, essenziale nel mondo globalizzato di oggi.

Il corso prepara gli studenti a comprendere e rispondere alle esigenze di diverse fasce di popolazione come bambini, adolescenti, anziani, persone con disabilità e soggetti emarginati.

L’obiettivo centrale è quello di formare professionisti della formazione in grado di contribuire in maniera significativa alla crescita e al benessere delle comunità nelle quali andranno a operare.

Piano di studi

Il Piano di Studi del corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione presso l’Università Giustino Fortunato è strutturato per fornire una solida base teorica e pratica. Gli studenti possono contare su materie fondamentali per un totale di 54 CFU, che includono Pedagogia generale e sociale, Storia della pedagogia e Psicologia dell’educazione.

Queste discipline coprono aspetti pedagogici e metodologici cruciali per chi desidera operare nel settore educativo.

A corredo delle materie di base, sono previste attività caratterizzanti per ulteriori 54 CFU, che consentono un approfondimento specifico degli argomenti trattati. Ogni corso è progettato per mettere in pratica i concetti appresi e adattarsi alle esigenze del mondo reale, fornendo strumenti pratici come tecnologie educative moderne.

Inoltre, il piano include attività affini e integrative per un totale di 26 CFU e altre attività per 46 CFU, raggiungendo così un totale di 180 CFU distribuiti nel triennio.

Il mix di teoria, pratica e tecnologia presente negli studi conferisce agli studenti una preparazione a 360 gradi, fondamentale per affrontare le sfide dei diversi contesti educativi in cui opereranno.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione presso l’Università Giustino Fortunato, è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equivalente conseguito all’estero. Questo è un requisito fondamentale per garantire che tutti gli studenti abbiano una base educativa solida su cui costruire ulteriori competenze.

Oltre al diploma, è richiesta un’ottima padronanza della lingua italiana, essenziale per poter affrontare con successo l’impegno accademico e per sviluppare la capacità di discutere e argomentare in modo chiaro e convincente su temi di rilevanza pubblica.

Gli studenti devono essere in grado di comprendere e distinguere tra diverse posizioni teoriche, un’abilità che verrà valutata attraverso un test preliminare. Tuttavia, è importante sottolineare che questo test non ostacola l’ammissione: serve semplicemente a identificare eventuali carenze che possono essere colmate mediante corsi integrativi.

Il corso di Scienze dell’Educazione presso la Unifortunato rappresenta una proposta formativa accessibile e flessibile grazie alla possibilità di iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, una caratteristica vantaggiosa offerta dagli atenei online.

Prospettive occupazionali

Il corso di Scienze dell’Educazione presso l’Università Telematica Giustino Fortunato apre le porte a una varietà di opportunità nel campo dell’educazione e della formazione.

I laureati possono aspirare a diventare insegnanti nella formazione professionale, tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale, o tecnici dei servizi per l’impiego. Queste professioni trovano spazio in diverse strutture, pubbliche e private, che offrono servizi socio-educativi, socio-culturali e socio-sanitari, dirigendo la loro operatività verso la prima infanzia, i minori, gli adulti e gli anziani. Le competenze acquisite permettono di lavorare in contesti legati alla prevenzione e al recupero, tra cui i settori del disagio, del disadattamento e della devianza, con grande attenzione alla formazione e all’aggiornamento professionale attraverso ambienti digitali.

Nel contesto più ampio delle scienze dell’educazione, la classe laurea L-19 rappresenta un settore molto richiesto sul mercato del lavoro. L’offerta formativa non riesce a colmare interamente la domanda, con il settore che necessita di 43.550 laureati ogni anno, mentre l’attuale offerta è di 32.700. Questo mismatch mostra un chiaro bisogno di nuovi professionisti in scienze dell’educazione e della formazione.

Dopo cinque anni dalla laurea, il tasso di occupazione per i laureati di questa classe è dell’86,4%, e la retribuzione media netta si attesta intorno a 1.380 euro mensili.

Le competenze acquisite nel corso L-19 sono fondamentali per affrontare i bisogni attuali e futuri del settore educativo, rendendo i laureati preziosi asset per le organizzazioni che cercano di migliorare e innovare i propri servizi educativi.

Perché scegliere Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato rappresenta un’opzione eccellente per chi cerca un ambiente educativo che combina professionalità e un tocco personale.

Offre un’atmosfera accogliente e stimolante, dove ogni studente è valorizzato e riesce a sviluppare al massimo le proprie potenzialità.

Unifortunato si distingue per la sua attenzione alla preparazione professionale dei laureati. Grazie alla collaborazione con numerose aziende locali, gli studenti possono accedere a stage e opportunità lavorative, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro dopo la laurea.

Inoltre, per chi desidera personalizzare il proprio percorso di studi, l’università offre piani formativi flessibili e adattabili alle esigenze individuali. I piccoli gruppi classe favoriscono interazioni dirette tra docenti e studenti, offrendo un supporto individuale che rende l’esperienza educativa più ricca ed efficace.

Queste caratteristiche fanno di Unifortunato la scelta ideale per chi ricerca un’istruzione di qualità che prepara concretamente alla vita professionale.