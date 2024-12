Laurea Online in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese L-24 - IUL

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese presso la IUL si propone di offrire una preparazione approfondita e interdisciplinare. La formazione è caratterizzata da una spiccata attenzione verso la psicologia del lavoro e sociale, due pilastri fondamentali per chi intende navigare nel mondo complesso delle organizzazioni moderne.

Rientrando nella classe di Scienze e tecniche psicologiche (L-24), il programma è progettato per accogliere sia chi mira a proseguire con una laurea magistrale sia chi desidera entrare nel mercato del lavoro immediatamente dopo il conseguimento del titolo triennale. Gli studenti sviluppano competenze fondamentali, raffinando la comprensione delle dinamiche di gruppo, delle controversie e della cooperazione all’interno di contesti organizzativi.

L’articolazione del corso mira a integrare la psicologia dell’individuo con quella di gruppo. Ciò viene ottenuto attraverso un focus su aspetti cruciali come la selezione e valutazione del personale, la formazione e l’inclusione in contesti lavorativi. Gli studenti sono equipaggiati con strumenti teorico-pratici indispensabili per affrontare le sfide in ambienti lavorativi dinamici, potenziando le loro capacità di analisi critica e problem solving.

Piano di studi

Il piano di studi della laurea in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese alla IUL è una combinazione avvincente di discipline che mirano a costruire una solida base nel campo della psicologia. Durante il primo anno, gli studenti si tuffano nel mondo della Psicologia generale, un corso chiave che prepara il terreno per affrontare materie più specialistiche come Psicologia sociale e Psicologia dello sviluppo.

Nel secondo anno, l’insegnamento si focalizza sulla Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, nonché sui Processi psicologici e la costruzione sociale delle conoscenze, permettendo agli studenti di approfondire le dinamiche interne degli ambienti lavorativi e delle relazioni professionali. Questi corsi consentono di esplorare in modo critico come le conoscenze vengono formate e trasformate sul posto di lavoro.

Infine, il terzo anno arricchisce il percorso formativo con corsi di Psicologia clinica e Psicologia dinamica, essenziali per comprendere le sfumature dei comportamenti umani e le interazioni psicologiche nei differenti contesti.

Parallelamente, viene riservato spazio anche a materie di ambito sociologico come Sociologia dei processi culturali e comunicativi, nonché a discipline pedagogiche di primaria importanza.

Oltre a questi focus, il piano di studi include competenze essenziali in informatica e una lingua straniera per assicurare una preparazione completa e moderna agli studenti.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese presso la IUL, è fondamentale possedere un diploma quinquennale di scuola superiore.

Per coloro che hanno conseguito un titolo analogo all’estero, è prevista l’equiparazione.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, permettendo una flessibilità che si adatta alle necessità di molti studenti.

Tuttavia, è essenziale avere conoscenze di base in settori come la matematica, le scienze chimico-biologiche e le scienze umane e sociali.

Questi prerequisiti saranno valutati attraverso un test non selettivo che gli studenti sosterranno all’inizio del loro percorso formativo.

Questo test mira a identificare il livello iniziale degli studenti, garantendo che ognuno possa beneficiare al massimo del curriculum offerto.

Sebbene non abbia carattere selettivo, il test rappresenta una prima occasione per familiarizzare con l’ambiente accademico e orientare gli studenti nei loro studi.

Prospettive occupazionali

I laureati in Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese presso la IUL possono trovare diverse opportunità nel settore dei servizi di orientamento al lavoro, selezione del personale e gestione delle risorse umane.

Questi professionisti possono operare in agenzie per il lavoro, aziende, enti pubblici o privati, rispondendo alle richieste di un mercato in continua evoluzione.

Inoltre, avendo accesso alla Sezione B dell’Albo professionale, possono lavorare in ambiti che spaziano dai servizi alla persona e alla comunità ai contesti sociali, organizzativi e lavorativi. Tuttavia, molti laureati scelgono di continuare il loro percorso formativo, conseguendo una laurea magistrale e accedendo così alla Sezione A dell’Albo per diventare psicologi a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda la classe di laurea, il corso triennale L-24 prepara gli studenti con solida competenza teorico-pratica, ma non abilita direttamente alla professione di psicologo.

Dal lato occupazionale, i dati indicano un tasso di occupazione dell’84,2%, con una retribuzione media di 1.406 euro a cinque anni dalla laurea. Questa situazione riflette un’alta richiesta di laureati in ambito sanitario rispetto all’offerta disponibile, evidenziando la rilevanza e l’importanza di ulteriori qualifiche magistrali o specialistiche per un pieno inserimento nel mercato del lavoro nella sfera psicologica.

Perché scegliere IUL

Se stai cercando un ambiente educativo che sappia coniugare teoria e pratica, la IUL è la risposta giusta. Specializzata nell’innovazione didattica, offre programmi formativi che sostengono lo sviluppo professionale dei laureandi, rendendola un punto di riferimento nel campo della formazione online.

Gli appassionati di ricerca scientifica troveranno nella IUL un contesto stimolante, grazie alla sua enfasi su metodologie avanzate e studi innovativi. Con accesso a risorse bibliografiche aggiornate e a progetti di ricerca collaborativa con esperti del settore, gli studenti sono preparati a dare un contributo significativo al mondo accademico.

Per coloro che cercano un’esperienza di apprendimento personalizzata, IUL garantisce un supporto costante attraverso tutor dedicati, permettendo di progredire secondo i propri ritmi. Questa flessibilità assicura un’esperienza formativa che risponde alle esigenze specifiche di ciascuno, senza sacrificare la qualità e l’eccellenza.