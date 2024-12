Laurea Online in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Giustino Fortunato si propone di fornire agli studenti una solida base metodologica, cruciale per proseguire gli studi con una laurea magistrale in Psicologia. Questo approccio ambisce non solo a preparare chi intende continuare la propria formazione accademica, ma anche a fornire competenze tecniche e operative di matrice cognitiva a chi desidera inserirsi direttamente nel mondo del lavoro.

La struttura didattica del corso incoraggia lo sviluppo di abilità professionali, offrendo una variegata gamma di discipline psicologiche. Si esplorano gli sviluppi storici, i processi di sviluppo e si analizzano i diversi orientamenti e le frontiere della ricerca.

Ciò include lo studio approfondito dei processi affettivi, cognitivi, comportamentali, culturali, neurobiologici e sociali, fornendo così un quadro completo e multidimensionale della psicologia contemporanea.

Questo mix di teoria e pratica mira a trasformare la preparazione accademica in competenze concrete spendibili nel contesto lavorativo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Giustino Fortunato è strutturato per garantire una formazione completa e articolata.

Le attività di base comprendono materie fondamentali come la Psicologia dello sviluppo e l’educazione, oltre alla Psicometria e alla Psicologia generale, tutte inserite nel contesto dei Fondamenti di Psicologia.

Gli studenti hanno anche l’opportunità di esplorare aree interdisciplinari grazie a corsi come la Pedagogia generale e sociale e la Logica e filosofia della scienza.

Oltre ai corsi base, il programma prevede materie caratterizzanti e attività affini, che permettono di personalizzare il percorso formativo in base agli interessi specifici degli studenti.

Questo garantisce una preparazione a 360 gradi che copre sia gli aspetti teorici che quelli pratici della psicologia.

In totale, il piano di studi accumula 180 Crediti Formativi Universitari, progettati per essere completati in tre anni di studio.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Giustino Fortunato, è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo equipollente ottenuto all’estero. Gli studenti devono dimostrare una buona comprensione della lingua italiana attraverso la lettura di uno scritto e rispondere a domande sul testo.

Viene valutata anche la conoscenza dell’inglese, mediante la lettura di un testo non specialistico e un test valutativo. Inoltre, sono richieste abilità in ragionamento logico e problem solving, che possono essere verificate attraverso specifici esercizi pratici.

Un aspetto importante riguarda il metodo e pensiero scientifico, cultura e attualità, per cui saranno valutati testi di cultura scientifica e contemporanea. È necessaria una conoscenza di base delle principali abilità informatiche, fondamentale per seguire le lezioni in modalità telematica.

Questi test non bloccano l’accesso al corso, permettendo così l’iscrizione in qualunque momento dell’anno. Tuttavia, eventuali carenze possono portare a obblighi formativi da recuperare entro il primo anno di studi.

Prospettive occupazionali

Il corso di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università Giustino Fortunato prepara gli studenti a una gamma di carriere diversificate nell’ambito delle scienze sociali e della salute. I laureati possono trovare occupazioni come intervistatori e rilevatori professionali, tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale e tecnici dei servizi per l’impiego. Questi ruoli comprendono compiti di natura preventiva, diagnostica, abilitativa e riabilitativa, con un focus sull’attività psicosociale, la gestione delle risorse umane e la promozione della salute.

La recente normativa, come la Legge n. 163/2021, ha modificato il percorso per diventare psicologo, abolendo l’esame di Stato e sostituendolo con una prova finale nel percorso di laurea magistrale LM-51. Ciò implica che il percorso debba includere un tirocinio pratico di almeno 750 ore, distribuito tra triennale e magistrale.

Per quanto riguarda la classe di laurea L-24, il settore della psicologia presenta un quadro specifico. Nonostante la crescente richiesta di laureati in ambito sanitario, il rapporto tra offerta e domanda rimane sbilanciato. Il tasso di occupazione per i laureati in questo settore si attesta all’84,2%, mentre la retribuzione media a cinque anni dalla laurea è di circa 1.406 euro al mese. Questo indica che, sebbene le opportunità siano presenti, l’economia del mercato richiede competenze aggiuntive e specializzazioni per raggiungere una certa stabilità ed evoluzione professionale.

Perché scegliere Unifortunato

L’Università Telematica Giustino Fortunato (Unifortunato) è ideale per chi cerca un ambiente accogliente e professionale. Offre uno spazio stimolante dove ogni studente è al centro dell’attenzione accademica e personale. Unifortunato pone particolare attenzione alla preparazione professionale, assicurando che i laureati siano pronti per affrontare il mercato del lavoro.

Grazie alle numerose collaborazioni con aziende locali, l’ateneo garantisce ai suoi studenti stage e opportunità lavorative che facilitano l’ingresso nel mondo professionale dopo la laurea. Questa università è perfetta per chi desidera un’educazione personalizzata, in quanto i piccoli gruppi di studio favoriscono interazioni dirette tra docenti e studenti, assicurando supporto e guida costanti.

Inoltre, Unifortunato è una scelta eccellente per chi è in cerca di una formazione multidisciplinare, con piani di studio flessibili e su misura. L’ateneo valorizza le inclinazioni personali di ogni studente, rendendolo un punto di riferimento per chi vuole crescere professionalmente con solide basi accademiche.