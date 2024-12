Laurea Online in Scienze e Tecnologie dei Trasporti L-28 - Unifortunato

Finalità didattiche

Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti presso l’Unifortunato è stato progettato per formare esperti nei settori del trasporto aereo, terrestre e navale. L’obiettivo principale è fornire agli studenti una solida base scientifica unita a competenze pratiche specifiche per affrontare le sfide dei vari settori del trasporto.

Gli studenti si immergeranno nello studio del metodo di indagine scientifica applicato ai trasporti, acquisendo padronanza in aree chiave come il settore aeronautico e i trasporti terrestri. Il programma include anche un forte focus sull’uso di strumenti informatici e linguistici, garantendo che i laureati siano ben preparati per il mercato globale.

Ogni curriculum è stato sviluppato per soddisfare esigenze specifiche: se il Trasporto Aereo si rivolge a chi ambisce a controllare i cieli, comprendendo telecomunicazioni e meteorologia, il Trasporto Terrestre si concentra sulla gestione di reti ferroviarie e stradali.

Per chi desidera solcare i mari, il Trasporto Navale offre una preparazione multidisciplinare nelle professioni marittime. Infine, chi mira a diventare pilota troverà nel Flight Crew Licence un percorso dedicato, con una combinazione di lezioni teoriche e esercitazioni pratiche presso scuole di volo riconosciute.

Il corso rappresenta una combinazione di rigore accademico e applicazione pratica, garantendo che i laureati siano pronti ad affrontare e innovare nel settore dei trasporti. Il programma è pensato per sviluppare non solo le conoscenze tecniche ma anche le capacità gestionali e analitiche, necessarie per emergere in questo dinamico campo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso in Scienze e Tecnologie dei Trasporti dell’Unifortunato si distingue per una struttura interdisciplinare che invita gli studenti a esplorare una gamma ampia di materie essenziali per il settore.

Questo approccio garantisce una formazione esaustiva, integrando lezioni teoriche e pratiche per preparare al meglio gli studenti alle sfide del mondo professionale.

Le discipline comuni a tutti i curricula comprendono Probabilità e statistica matematica, Analisi matematica, Informatica e Fisica sperimentale, formando le solide basi scientifiche su cui costruire il proprio percorso formativo.

A queste si aggiungono materie come Telecomunicazioni, Topografia e cartografia, e Diritto della navigazione, cruciali per comprendere le dinamiche del mondo dei trasporti e della loro gestione.

Gli studenti devono conseguire un totale di 180 Crediti Formativi Universitari (CFU) distribuiti nell’arco di tre anni.

I CFU sono ripartiti in:

45 CFU per le materie di base,

81 CFU per quelle caratterizzanti, che includono gli approfondimenti tecnici e settoriali specifici dei trasporti,

24 CFU per attività affini e

30 CFU destinati ad altre attività formative, che comprendono anche esercitazioni pratiche e tirocini.

Questa struttura accademica non solo garantisce un apprendimento completo delle conoscenze tecniche richieste, ma permette anche agli studenti di adattare il proprio percorso scegliendo tra diversi indirizzi, ossia Trasporto Aereo, Trasporto Terrestre, Flight Crew Licence e Trasporto Navale, ognuno dei quali è pensato per fornire competenze specifiche in base agli interessi e alle ambizioni professionali degli studenti.

Prerequisiti di accesso

Per iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Trasporti presso Unifortunato, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente ottenuto all’estero. Questo fondamentale requisito apre le porte a un mondo di opportunità nel settore dei trasporti.

Particolarmente determinante per chi intende intraprendere il curriculum Trasporto Aereo è la verifica delle conoscenze di base in matematica, inglese e informatica. Queste competenze vengono testate attraverso un esame che richiede un minimo del 60% di risposte corrette per essere considerato superato.

In caso contrario, gli studenti sono tenuti a colmare i debiti formativi entro il primo anno di corso. La non conformità agli Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A.) implica l’impossibilità di sostenere gli esami previsti nei successivi anni di studio, una norma che incentiva gli allievi a uniformarsi rapidamente agli standard del programma.

Uno degli aspetti più comodi di Unifortunato è rappresentato dalla flessibilità delle iscrizioni, consentendo agli studenti di iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno. Questa apertura si allinea con l’obiettivo dell’università di garantire l’accessibilità all’istruzione, in parallelo alle altre università telematiche accreditate dal MIUR.

Perché scegliere Unifortunato

Se quello che cerchi è un ambiente dove sentirti valorizzato e stimolato, allora Unifortunato è l’ateneo che fa per te.

Con un’atmosfera accogliente e, al tempo stesso, altamente professionale, l’Università Telematica Giustino Fortunato ti offre un’opportunità unica per crescere sia a livello accademico che personale.

Unifortunato non è solo una scelta accademica, ma un investimento nella tua futura carriera. Questa università presta particolare attenzione alla preparazione professionale dei suoi laureati, collaborando con diverse aziende locali per offrire stage e opportunità lavorative concrete. In questo modo, entrare nel mercato del lavoro subito dopo la laurea diventa un percorso agevolato e supportato.

La struttura di Unifortunato favorisce un’educazione personalizzata, grazie a piccoli gruppi classe che permettono interazioni dirette tra docenti e studenti.

Questo approccio consente agli studenti di ricevere supporto individualizzato, rendendo l’esperienza educativa non solo più coinvolgente ma anche altamente efficiente. Se il tuo obiettivo è personalizzare il tuo percorso di studi e ottenere una formazione multidisciplinare e flessibile, Unifortunato è la scelta ideale per ampliare le tue opportunità future.