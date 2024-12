Laurea Online in Scienze Turistiche L-15 - Unipegaso

Finalità didattiche

Il corso di Laurea Triennale in Scienze Turistiche presso l’Università Unipegaso è progettato con l’obiettivo chiaro di formare professionisti pronti ad affrontare le sfide dell’industria del turismo. Gli studenti acquisiscono competenze di base in ambito economico, giuridico, manageriale e culturale, che sono essenziali per operare con successo in questo settore dinamico.

Un elemento distintivo del corso è l’enfasi posta sulla padronanza delle lingue straniere, facilitando la comunicazione fluente sia scritta che orale, un’abilità cruciale per interagire con turisti provenienti da varie parti del mondo.

Inoltre, una solida base in informatica equipaggia gli studenti con strumenti moderni necessari per gestire le sistemazioni e i servizi turistici con efficienza.

Il curriculum include un percorso opzionale in Turismo Sostenibile, dedicato agli studenti interessati a comprendere le dinamiche della sostenibilità e capaci di gestire i processi aziendali in modo responsabile verso l’ambiente. Questo approccio formativo vuole garantire che i laureati possano contribuire attivamente al progresso sostenibile del settore turistico.

Il percorso accademico, delineato secondo la classe di laurea L-15, si estende su tre anni e inizia con un primo anno comune per tutti, seguito dalla specializzazione nei due successivi. Questa struttura mira a fornire una formazione completa e focalizzata, assicurando che gli studenti siano ben preparati per affrontare il loro futuro professionale nel mondo del turismo.

Piano di studi

Il piano di studi del corso di Laurea Triennale in Scienze Turistiche presso l’Università Unipegaso offre una struttura ben delineata e inclusiva, ideata per coprire un’ampia gamma di competenze necessarie agli studenti per eccellere nel settore turistico. Il programma si sviluppa lungo tre anni, ciascuno focalizzato su aree di apprendimento specifiche che preparano i laureati a entrare nel mondo del lavoro con una solida base teorica e pratica.

Il primo anno di studio è dedicato alle attività di base comuni, che comprendono un totale di 50 Crediti Formativi Universitari (CFU). I corsi coprono discipline economiche, statistiche, giuridiche, linguistiche, nonché sociali e territoriali. Questa fase è cruciale per dotare gli studenti delle conoscenze fondamentali in campo economico e giuridico, indispensabili per comprendere e navigare nel contesto turistico.

Nel secondo e terzo anno, il piano di studi si diversifica tra i due percorsi disponibili, permettendo agli studenti di scegliere tra un approccio più classico o uno più orientato alla sostenibilità nel turismo.

Indipendentemente dal percorso scelto, il curriculum include materie come diritto e organizzazione delle imprese turistiche, studi di mercato, tutela ambientale, lingue e web marketing.

Gli studenti devono anche acquisire 70 CFU nelle attività caratterizzanti, 20 CFU nelle materie affini e altri 40 CFU in attività che rafforzano ulteriori abilità come l’informatica e la comunicazione in lingua straniera.

Ogni blocco di studio è concepito per dare agli studenti le competenze necessarie a orientarsi in un settore ricco di opportunità.

Con una formazione che integra teoria e pratica, il percorso di studi è disegnato per far emergere professionisti pronti ad affrontare le sfide moderne dell’industria turistica.

Prerequisiti di accesso

Per accedere al corso di Laurea Triennale in Scienze Turistiche presso l’Università Unipegaso, gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un titolo equipollente ottenuto all’estero. Questo requisito garantisce che tutti gli iscritti abbiano una base educativa solida da cui partire per affrontare con successo gli studi universitari nel settore del turismo.

L’accesso all’università avviene senza limiti temporali, dato che le università telematiche riconosciute dal MIUR, come Unipegaso, offrono la flessibilità di iscriversi in qualsiasi periodo dell’anno. Questa modalità risulta particolarmente vantaggiosa per chi deve conciliare studio e altre responsabilità personali o lavorative.

Tuttavia, è prevista una verifica delle competenze in ingresso disciplinata dal Regolamento didattico dell’ateneo. Agli studenti che riportano un esito negativo al test di valutazione vengono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Questi obblighi devono essere colmati entro il primo anno di corso, assicurando che tutti i partecipanti possano beneficiare appieno del percorso di studi, integrandosi con successo nelle diverse materie proposte.

I requisiti di ammissione sono pensati per garantire che ogni studente abbia gli strumenti necessari per affrontare il corso con fiducia, permettendo a ciascuno di esplorare le proprie potenzialità nel campo vibrante del turismo.

Perché scegliere Unipegaso

Hai bisogno della massima flessibilità per gestire i tuoi impegni? L’Università Telematica Unipegaso ti offre la libertà di studiare quando e dove vuoi. È l’ideale per chi deve conciliare lavoro, famiglia e formazione senza rinunciare alla qualità degli studi.

Cerchi un’università che ti supporti a 360 gradi? Unipegaso mette a tua disposizione tutor dedicati e un’assistenza continua, garantendo un percorso di studi sereno e personalizzato. È perfetta per chi desidera sentirsi accompagnato e valorizzato durante la propria formazione accademica.

Vuoi un’educazione orientata al futuro? Unipegaso integra tecnologie innovative nella didattica, preparandoti alle sfide del mondo moderno. Se aspiri a essere competitivo nel mercato globale, questo ateneo ti fornirà gli strumenti necessari.