Tutti i corsi di Laurea Scuola Musica Fiesole

Scuola Musica Fiesole ha metodi didattici differenziati per rispondere alle necessità della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d’insieme. Ma quali sono i corsi a disposizione? Scuola Musica Fiesole ha nella sua offerta formativa corsi di laurea triennali e biennali, ma anche corsi brevi ed estivi.

In questa nostro approfondimento vedremo nel dettaglio quali sono le facoltà, le tipologie ed i costi di questa realtà , perciò l’insieme dell’offerta formativa con tutti i corsi Scuola Musica Fiesole. Siete pronti alla lettura?

Tutti i Diplomi Accademici Scuola Musica Fiesole: Facoltà, Tipologie e Costi

Scuola Musica Fiesole ha corsi che sono così articolati in questo modo, come già specificato in precedenza: corsi di laurea triennali e biennali. Inoltre Scuola Musica Fiesole ha anche corsi brevi. I corsi sono suddivisi in aree didattiche, ossia in Facoltà Scuola Musica Fiesole e riguardano lo studio di strumenti musicali, di ambiti professionali della musica concernenti la composizione, la musica applicata, la musica da camera e il jazz.

Scuola Musica Fiesole è un istituto autorizzato al rilascio dei Titoli Accademici di Primo Livello e Secondo Livello, con riferimento al sistema di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), parte del comparto accademico italiano che fa capo al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). I Corsi Accademici triennali di Primo Livello Scuola Musica Fiesole rilasciano titoli che hanno valore legale, che equivale alla Laurea triennale, e danno modo di acquisire crediti formativi validi per continuare gli studi nelle Accademie e Università Italiane e Straniere. I Corsi Accademici biennali di Primo Livello Scuola Musica Fiesole rilasciano titoli che hanno valore legale, che equivale alla Laurea magistrale, e danno modo di acquisire crediti formativi validi per continuare gli studi nelle Accademie e Università Italiane e Straniere.

Per ottenere una laurea Scuola Musica Fiesole, i futuri iscritti devono sapere che la retta annuale muta a seconda della fascia ISEE di appartenenza. Il prezzo dei corsi triennali variano da un minimo di circa 1600 euro ad un massimo di circa 2300 euro per anno accademico. Il costo per i corsi biennali varia invece da un minimo di circa 3.500 euro ad un massimo di quasi 4.000 euro annui. I corsi di repertorio jazz invece variano dai 2.400 euro circa ai 3.500 circa all’anno. Ci sono a disposizione degli iscritti poi delle borse di studio della Scuola Musica Fiesole per merito che vengono date a seguito di una prova di esecuzione che viene giudicata da un’apposita commissione.

Diplomi Accademici di primo livello Scuola Musica Fiesole

Quali sono i corsi per la laurea triennale Scuola Musica Fiesole? I corsi a disposizione attualmente attivi riguardano 25 tipologie di strumenti musicali, a cui si aggiungono i corsi in canto e canto rinascimentale, il corso per Maestro Collaboratore, quello in Composizione, Musica Applicata e Tecnico del suono. Ci sono poi 9 corsi triennali focalizzati sul jazz.

Per iscriversi i futuri allievi devono essere in possesso del diploma di scuola superiore. Sono ammessi anche studenti iscritti almeno alla quarta superiore con delle buone qualità artistiche. Per entrare nell’istituto è necessario sostenere un esame di esecuzione musicale, atto a verificare anche le competenze teoriche e la cultura musicale.

La durata dei corsi di primo livello è di tre anni: per ottenere il diploma triennale gli studenti devono aver ottenuto 180 Crediti Formativi Accademici, secondo le modalità previste dall’ordinamento didattico. Vediamo allora l’elenco completo dei corsi:

Diplomi Accademici di secondo livello Scuola Musica Fiesole

Quali sono i corsi per la laurea magistrale Scuola Musica Fiesole? Al momento nell’offerta formativa sono attivi solo 4 corsi di specializzazione.

La durata dei corsi di secondo livello è di due anni: per acquisire il diploma biennale di secondo livello gli iscritti devono aver acquisito 120 Crediti Formativi Accademici, secondo le modalità previste dall’ordinamento didattico. Per l’iscrizione al è richiesto il diploma di laurea o accademico di I livello o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Anche in questo caso è previsto un test di ingresso, come per i corsi di primo livello: in questo caso è necessario sostenere un esame che consiste nell’esecuzione di uno o più brani, a seconda del corso di specializzazione scelto. Vediamo l’elenco completo dei corsi:

Corsi singoli Scuola Musica Fiesole

Oltre al classico diploma Scuola Musica Fiesole, è possibile seguire anche dei corsi brevi Scuola Musica Fiesole che sono rivolti a tutte quelle persone che vogliono ottenere una formazione specifica e focalizzarsi su una professionalità specialistica che ha a che fare con la musica. Ad esempio ci sono i corsi di formazione-lavoro per tecnico di composizione e dell’arrangiamento e corsi per addetti alla produzione di eventi. A disposizione anche corsi online pensati per chi è alla ricerca di un approccio formativo flessibile. Infine anche dei corsi annuali di perfezionamento con insegnanti che sono di fama internazionale.